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منح 891 مليون جنيه قروض للشباب بمبادرة "مشروعك" فى البحيرة

الأربعاء، 17 يوليه 2019 03:34 م
منح 891 مليون جنيه قروض للشباب بمبادرة "مشروعك" فى البحيرة اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة
البحيرة - ناصر جودة

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وجه اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، بتذليل كافة العقبات وتسهيل إجراءات منح القروض للشباب، مشددا على ضرورة الالتزام بإجراءات التقديم والاستشارات الفنية التي يحتاجها المشروع متمثلة فى دراسات جدوى وفرص التدريب الفنى والإداري بجانب إصدار التراخيص المؤقتة من إدارة "مشروعك" مع تكثيف أعمال التوعية لدى الشباب لتحفيزهم للاستفادة من المميزات التي يقدمها المشروع .

 

وأوضح محافظ البحيرة، أن إجمالي حجم القروض الممنوحة من خلال المشروع القومي للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية "مشروعك" بلغت حتى الآن 891 مليون و363 ألف جنيه، وذلك لتمويل عدد 13885 مشروعاً استثماريا متنوعاً حيث ساهمت فى توفير 34184 فرصة عمل لشباب الخريجين بمدن ومراكز المحافظة، مشيرا إلى مبادرة مشروعك تهدف إلى تشجيع الشباب على إقامة مشروعات استثمارية خاصة وتعزيز ثقافة العمل الحر من خلال منح التمويل اللازم لإقامة المشروع والذى يبدأ من 25 ألف جنيه وحتى 2 مليون جنيه من خلال فائدة بسيطة .

 


اخبار البحيرة

مشروعك

قروض الشباب

محافظ البحيرة

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