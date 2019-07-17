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مفتى الجمهورية: نستقبل 4800 حالة فتوى حول الطلاق الشفوى شهريا

الأربعاء، 17 يوليه 2019 12:11 م
مفتى الجمهورية: نستقبل 4800 حالة فتوى حول الطلاق الشفوى شهريا الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية
كتب مدحت وهبة

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كشف الدكتور شوقى علام مفتى الجمهورية، أن دار الإفتاء تتلقى من 4200 إلى 4800 حالة فتوى شهريا متعلقة بالطلاق الشفوى، ﻭبفحص هذه الحالات نجد أن منها مثلا 4 حالات هى من وقع لها الطلاق بالفعل، قائلا: "ننصحهم باللجوء للمأذون لتوثيق الطلاق".

وأضاف الدكتور شوقى علام، أن النسب التى أعلنها الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء والمسجلة بالفعل حول حالات الطلاق مزعجة وهذا يدل على أن هناك غيابا تام لثقافة حماية الأسرة، والوعى الأسرى، مشيرا إلى أن الطلاق يعد قضية أمن قومى بسبب النسب العالية التى يتم رصدها سنويا فى الطلاق بشكل عام، وفى الطلاق المبكر بشكل خاص والذى يقع فى السنوات الأولى من الزواج مناشدا بضرورة تكاتف مختلف المؤسسات لإيجاد الحلول وغرس ثقافة حماية الأسرة، مشيرا إلى أن التشريع الإسلامى قصد حماية الأسرة.

جاء ذلك خلال الندوة التى عقدها المركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية، تحت عنوان " الطلاق المبكر ظاهرة تؤرق المجتمع "، لإعلان نتائج البحث الذى أجراه المركز حول أسباب الطلاق المبكر فى المجتمع المصرى والتداعيات وكيفية المواجهة بحضور الدكتور شوقى علام مفتى الجمهورية ،والدكتورة سعاد عبد الرحيم مديرة المركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية وعمرو عثمان مساعد وزيرة التضامن - مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى والدكتور وليد رشاد أستاذ علم الاجتماع بالمركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية، والخبراء فى هذا المجال وممثلو الوزارات والجهات المعنية.


مفتي الجمهورية

شوقى علام

الطلاق الشفوى

القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية

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