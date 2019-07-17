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مصر تُشارك فى اجتماع التعاون الإسلامى بجدة حول الانتهاكات الإسرائيلية بالقدس

الأربعاء، 17 يوليه 2019 01:43 م
مصر تُشارك فى اجتماع التعاون الإسلامى بجدة حول الانتهاكات الإسرائيلية بالقدس السفير إيهاب فوزي مساعد وزير الخارجية
كتب أحمد جمعة

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شاركت مصر اليوم الأربعاء فى الاجتماع الطارئ للجنة التنفيذية لمنظمة التعاون الإسلامي على مستوى وزراء الخارجية بمقر المنظمة فى جدة، وذلك استجابةً لطلب وزير الخارجية الفلسطينى د. رياض المالكى لبحث الانتهاكات الإسرائيلية فى مدينة القدس.

 

وقد ألقى كلمة مصر السفير إيهاب فوزى، مساعد وزير الخارجية للشئون متعددة الأطراف والأمن الدولى، والتى أكد فيها على الثوابت المصرية تجاه القضية الفلسطينية، ورفض أية إجراءات أحادية من شأنها تغيير الوضع على الأرض، مشيراً إلى الأولوية التى تحتلها القضية الفلسطينية فى السياسة الخارجية المصرية دولياً وإقليمياً، مع التأكيد على أهمية الالتزام بالقرارات والمرجعيات الدولية ذات الصلة بالحقوق الفلسطينية، بما في ذلك قضية القدس؛ إذ حرصت مصر خلال عضويتها الأخيرة في مجلس الأمن الدولي على طرح مشروع قرار يؤكد على الوضعية القانونية لمدينة القدس. كما نوه السفير فوزي باستضافة الأزهر الشريف للمؤتمر العالمي لنصرة القدس مطلع العام الماضي بمشاركة 86 دولة ونُخبة من المهتمين بقضية المسجد الأقصى والقدس ومحبي السلام من جميع أنحاء العالم، وقد أثمر النقاش والحوار بينهم عن صدور إعلان الأزهر العالمي لنصرة القدس، والذى شدّد على عروبتها وعلى مؤازرة الشعب الفلسطينى الشقيق.

 


القدس

وزاره الخارجيه

انتهاكات اسرائيل في القدس

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