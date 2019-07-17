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فيديو.. كيفية الخشوع فى الصلاة وقراءة القرآن؟.. الإفتاء تجيب

الأربعاء، 17 يوليه 2019 04:04 م
فيديو.. كيفية الخشوع فى الصلاة وقراءة القرآن؟.. الإفتاء تجيب دار الإفتاء
كتب على عبد الرحمن

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ردت دار الإفتاء المصرية، على سؤال أحد متابعيها، حول إمكانية الخشوع فى الصلاة، وأثناء تلاوة القرآن الكريم، جاء نصه:"اداوم على الصلاة وقراءة القرآن الكريم ولا أشعر بخشوع فما سبب ذلك".
 
وقالت فى مقطع فيديو عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك، إن الخطأ الذى يقع فيه المرء هو ترك الصلاة أو القرآن لأنه لا يشعر بالخشوع ولكن يجب الاستمرار فى الصلاة وتلاوة القرآن وإن لم تجد حلاوته فى قلبك.
 
 
وتابعت دار الإفتاء المصرية: "الأمر يحتاج إلى علاج من خلال المداومة عليهما، وقراءة أخبار الصالحين ومعرفة كيف كانوا يحبون العبادة وكيف كانوا يقبلون على الله، وكيف كان مجئ الليل إليهم غنيمة".
 
واختتمت دار الإفتاء المصرية: "سيدنا أبو الدرداء، يقول داوم على قرع باب الملك حتى يفتح لك، وقال عتبة الغلام العابد الزاهد كابدت قيام الليل 20 سنة واستمتعت بها 20 أخرى أى أنه ظل 20 عاما يكابد ليتعاد على قيام الليل، فالأمر يحتاج منك إلى جهد حتى يفتح الله".
 
 
 

كيفية الخشوع فى الصلاه

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الخشوع فى الصلاه

الافتاء دار الافتاء

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