فتاة عثرت على طفل لقيط فى "6 أكتوبر": "فكرته لعبة واتفزعت لما اتحرك"

كتب أحمد الجعفرى

قالت الفتاة التى عثرت على طفل رضيع ملقى فى أحد الشوارع الجانبية بالحى الـ11 بمدينة 6 أكتوبر: "أنا شوفت الطفل ملفوف فى بطانية، وفكرته "لعبة"، فرفعت عنه الغطاء ولقيته بيتحرك قدامى فاتفزعت منه".

وتابعت الفتاة فى تصريحات لـ"اليوم السابع": "أبلغت الجيران، وخرجوا وشالوا الطفل وتوجهوا به إلى قسم شرطة ثان أكتوبر، وتم تحرير محضر بالعثور على طفل لقيط.

تلقت الأجهزة الأمنية بقسم شرطة ثان أكتوبر بلاغ من الأهالى بالعثور على طفل حديث الولادة، ملقى فى الشارع وملفوف فى بطانية، تم تحرير محضر بالواقعة، وأحيل للنيابة العامة التى تولت التحقيق.