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ضبط 3 سيارات مخالفة لتعريفة الركوب بشبرا الخيمة

الأربعاء، 17 يوليه 2019 05:26 م
ضبط 3 سيارات مخالفة لتعريفة الركوب بشبرا الخيمة حمله على الميكروباص
القليوبية إبراهيم سالم

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شنت الأجهزة التنفيذية بمدينة شبرا الخيمة برئاسة اللواء مجدي الوصيف وكيل الوزارة رئيس مدينة شبرا الخيمة، ويرافقه العقيد أحمد صبيح وكيل إدارة مرور القليوبية،حمله  لتفقد مواقف سيارات الاجرة والسرفيس بالمدينة لمتابعة مدى التزام السائقين بتعريفة الركوب الجديدة والتأكد من وضع لوحات استرشادية موضح بها التعريفة الجديدة للركوب بكل موقف، وذلك بحضور كل من ملاحظ عام مواقف القليوبية، ومباحث مرور شبرا الخيمة، مدير المتابعة الميدانية بالمدينة.
 
 
 
وقام "الوصيف"، بالتعاون مع مسئول إدارة المرور ومسئول المواقف بكتابة تعريفة الركوب الجديدة على زجاج عدد من السيارات الغير موضح عليها تعريفة الركوب، والمحددة لكل خط لحين لصق الاستيكارات المدون عليها التعريفة الجديدة وذلك منعا لقيام بعض السائقين باستغلال الركاب برفع قيمة الاجرة.
 
 
 
وأوضح رئيس مدينة شبرا الخيمة، أنه أثناء تواجده داخل موقف مسطرد لاحظ تواجد 3 سيارات أجرة مخالفة، فتم اتخاذ الاجراءات القانونية حيالها بواسطة وكيل إدارة المرور، كما تحدث مع السائقين والتنبيه المشدد عليهم بتطبيق تعريفة الركوب الجديدة المقررة وعدم الحياد عنها تجنبا للمخالفة التي تعرضهم للمساءلة القانونية، كما تحدث مع الركاب وحثهم على عدم السماح لبعض السائقين باستغلالهم برفع الأجرة وعند حدوث ذلك يتم الابلاغ فورا لإدارة الموقف ومندوب مباحث المرور بالموقف.
 
 
 
كما أكد "الوصيف"، على وكيل ادارة المرور وعلى مسئول المواقف بالمتابعة المستمرة واتخاذ كافة الاجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، والتأكيد على رؤساء الاحياء ومسئول المواقف ومباحث المرور ووحدة مرور شبرا الخيمة بالمرور المستمر على مواقف السيارات لإحكام السيطرة عليها واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.
 
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شبرا الخيمة

تعريفة الركوب بالقليوبية

مرور القليوبية

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