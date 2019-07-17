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ضبط 144 واقعة سرقة للتيار الكهربائى ومخالفات شروط تعاقد خلال حملات بقنا

الأربعاء، 17 يوليه 2019 01:13 م
ضبط 144 واقعة سرقة للتيار الكهربائى ومخالفات شروط تعاقد خلال حملات بقنا اللواء مجدى القاضى مدير أمن قنا
قنا - وائل محمد

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شنت أجهزة الأمن بمباحث قنا حملات أمنية بالتنسيق مع الإدارة العامة لمباحث شرطة الكهرباء، وذلك لضبط كافة مخالفات جرائم سرقة التيار الكهربائى، وقضايا مخالفة شروط التعاقد بالمحافظة وتحصيل الغرامات، على بعض المنازل والمحلات التجارية فى أطار المحافظة على المال العام، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية للمخالفين.

كان اللواء مجدى القاضى مدير أمن قنا، تلقى أخطارآ بتمكن مباحث الكهرباء من شن حملات مكبرة لضبط جرائم سرقة التيار الكهربائي، مخالفة شروط التعاقد، بعدد من مراكز المحافظة، أسفرت عن ضبط 144 واقعة سرقة للتيار الكهربائى، وتحرير محاضر مخالفات وغرامات، تم أتخاذ كافة الإجراءات القانونية

 


سرقة التيار الكهربائي

محافظة قنا

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حملات شرطة الكهرباء

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