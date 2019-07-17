سوبر كورة
Ads
الأربعاء، 17 يوليه 2019 09:59 ص
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية حوادث

ضبط 12960 باكو بسكويت منتهى الصلاحية بطوخ

الأربعاء، 17 يوليه 2019 08:55 ص
ضبط 12960 باكو بسكويت منتهى الصلاحية بطوخ كارتين البسكويت
القليوبية ــ إبراهيم سالم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

شنت إدارة مراقبة الأغذية بمديرية الصحة والسكان بالقليوبية، حملة بالاشتراك مع مكتب الأغذية بطوخ على أحد المنشآت بناحية طوخ، وتمكنت الحملة من ضبط 135 كرتونة بها 12960 باكو بسكويت فاسد.

وأكد سامي رجب مراقب أغذية بصحة القليوبية، أن تم تنظيم حملة بالاشتراك مع مكتب الأغذية بطوخ بحملة على أحد المنشآت بناحية طوخ، على توجيهات وكيل وزارة الصحة دكتور حمدي الطباخ بتشديد الرقابة على أعمال مراقبة الأغذية بالقليوبية، وتعليمات دكتورة ألفت عبدالرؤوف مدير عام الطب الوقائي بالقليوبية.

وأوضح أن الحملة، أسفرت عن ضبط 135كرتونة من صنف بسكويت سادة تالفة وفاسدة لانتهاء فترة الصلاحية بها 12960 باكو بسكويت سادة، وعليه تم عرض المضبوطات على النيابة العامة للنظر والتصرف، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفات الموجودة في المنشأة، مشيرا إلى أن الحملة كانت برئاسة رجب نصر مراقب أول الأغذية بالمديرية، ووجدي محمد صلاح رئيس مكتب الأغذية بطوخ، وعضوية محمد بكري مفتش أغذية محرر الضبط، ومصطفى خيري مفتش أغذية، ومحمد جمال مفتش أغذية.

 

 

 

 


اخبار القليوبية

صحة القليوبية

حملة تفتيشية

بسكويت سادة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
التوقيع بالأحرف الأولى على اتفاق بين المجلس العسكرى بالسودان وإعلان الحرية

التوقيع بالأحرف الأولى على اتفاق بين المجلس العسكرى بالسودان وإعلان الحرية

شارع فى ويلز يحصل على لقب أكثر الشوارع انحدارا بالعالم

شارع فى ويلز يحصل على لقب أكثر الشوارع انحدارا بالعالم

قصة كفاح علاء ووالدته بالشرقية.. أنفقوا 3 آلاف جنيه وحصل على 99.67%.. ولم يكرم

قصة كفاح علاء ووالدته بالشرقية.. أنفقوا 3 آلاف جنيه وحصل على 99.67%.. ولم يكرم

تنسيق المرحلة الأولى 2019.. مدة المرحلة 5 أيام من الأحد للخميس المقبل

تنسيق المرحلة الأولى 2019.. مدة المرحلة 5 أيام من الأحد للخميس المقبل

الجامعات المصرية تفتح أبوابها لذوى الإعاقة.. لأول مرة فى تاريخ التعليم جميع الكليات تستقبل أصحاب القدرات الخاصة.. نواب يؤكدون انقضاء سنوات حرمان ذوى الهمم بلا رجعة.. وهذه ثمار القانون الجديد

الجامعات المصرية تفتح أبوابها لذوى الإعاقة.. لأول مرة فى تاريخ التعليم جميع الكليات تستقبل أصحاب القدرات الخاصة.. نواب يؤكدون انقضاء سنوات حرمان ذوى الهمم بلا رجعة.. وهذه ثمار القانون الجديد

رئيس الزمالك: "شرط توقيع الحضرى إحضار الـ 5 عفاريت".. وهذا مصير شيكا

رئيس الزمالك: "شرط توقيع الحضرى إحضار الـ 5 عفاريت".. وهذا مصير شيكا

نيويورك ترفع السن القانونى لشراء السجائر إلى 21 عامًا

نيويورك ترفع السن القانونى لشراء السجائر إلى 21 عامًا

حتى لا ننسى.. العقيد أحمد العشماوى أبطل 86 عبوة واستشهد صائمًا

حتى لا ننسى.. العقيد أحمد العشماوى أبطل 86 عبوة واستشهد صائمًا

مرتضى منصور لقناة المحور: "رياض محرز هو فخر العرب.. وعلينا تشجيع الجزائر"

مرتضى منصور لقناة المحور: "رياض محرز هو فخر العرب.. وعلينا تشجيع الجزائر"

مرتضى منصور: تعاقدنا مع لاعب قنبلة حاول الأهلى ضمه خلال الفترة الماضية

مرتضى منصور: تعاقدنا مع لاعب قنبلة حاول الأهلى ضمه خلال الفترة الماضية

لطلاب الثانوية.. تعرف على موعد المرحلة الثانية للتنسيق 2019

لطلاب الثانوية.. تعرف على موعد المرحلة الثانية للتنسيق 2019

التأمين الصحى الشامل: إعلان معايير إعفاء غير القادرين من اشتراكات المنظومة قريبا

التأمين الصحى الشامل: إعلان معايير إعفاء غير القادرين من اشتراكات المنظومة قريبا

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة