ضبط 12960 باكو بسكويت منتهى الصلاحية بطوخ

القليوبية ــ إبراهيم سالم

شنت إدارة مراقبة الأغذية بمديرية الصحة والسكان بالقليوبية، حملة بالاشتراك مع مكتب الأغذية بطوخ على أحد المنشآت بناحية طوخ، وتمكنت الحملة من ضبط 135 كرتونة بها 12960 باكو بسكويت فاسد.

وأكد سامي رجب مراقب أغذية بصحة القليوبية، أن تم تنظيم حملة بالاشتراك مع مكتب الأغذية بطوخ بحملة على أحد المنشآت بناحية طوخ، على توجيهات وكيل وزارة الصحة دكتور حمدي الطباخ بتشديد الرقابة على أعمال مراقبة الأغذية بالقليوبية، وتعليمات دكتورة ألفت عبدالرؤوف مدير عام الطب الوقائي بالقليوبية.

وأوضح أن الحملة، أسفرت عن ضبط 135كرتونة من صنف بسكويت سادة تالفة وفاسدة لانتهاء فترة الصلاحية بها 12960 باكو بسكويت سادة، وعليه تم عرض المضبوطات على النيابة العامة للنظر والتصرف، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفات الموجودة في المنشأة، مشيرا إلى أن الحملة كانت برئاسة رجب نصر مراقب أول الأغذية بالمديرية، ووجدي محمد صلاح رئيس مكتب الأغذية بطوخ، وعضوية محمد بكري مفتش أغذية محرر الضبط، ومصطفى خيري مفتش أغذية، ومحمد جمال مفتش أغذية.