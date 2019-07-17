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ضبط 102 قضية سب وقذف وتشهير وسرقات حسابات بالسوشيال ميديا

الأربعاء، 17 يوليه 2019 11:28 ص
ضبط 102 قضية سب وقذف وتشهير وسرقات حسابات بالسوشيال ميديا جرائم السوشيال ميديا-أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي

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وجه قطاع نظم الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات حملات أمنية لمواجهة الجريمة بشتى صورها، لاسيما الجرائم المعلوماتية المستحدثة والتى ترتكب من خلال شبكة المعلومات الدولية (الإنترنت)، ومكافحة جرائم الإبتزاز المادى والنصب لحماية المواطنين.
 
وأسفرت جهود إدارة مكافحة جرائم الحاسبات وشبكات المعلومات بالإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات خلال إسبوع عن ضبط 102 قضية "سب وقذف وتشهير – الإبتزاز والتهديد – الملكية الفكرية – نصب إلكترونى – الإختراق – سرقة الحسابات – إنتحال صفة" بعدد من مديريات الأمن عبر شبكة "الإنترنت"، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال تلك الوقائع.
 
 
 

سب وقذف

تشهير

جرائم السوشيال ميديا

الانترنت

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