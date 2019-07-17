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صور.. وزيرة الدفاع الألمانية الجديدة تتسلم مهام منصبها رسميا

الأربعاء، 17 يوليه 2019 12:09 م
صور.. وزيرة الدفاع الألمانية الجديدة تتسلم مهام منصبها رسميا أثناء مراسم التسليم
وكالات

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قامت وزيرة الدفاع الألمانية المستقيلة أورسولا فون دير لين بتسلميم منصبها لخليفتها زعيمة حزب الاتحاد الديمقراطى المسيحى أنجريت كرامب كارينباور، وذلك بعدما أختيرت الأولى لتكون رئيسا للمفوضية الأوروبية.

يذكر أنه تم انتخاب فون دير لين، أمس الثلاثاء، لتصبح أول امرأة تحصل على منصب رئيس المفوضية الأوروبية.

أثناء مراسم التسليم
أثناء مراسم التسليم
استعراض حرس الشرف
استعراض حرس الشرف
المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل
المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل
الوزيرتان يتلقان التحية العسكرية من قائد حرس الشرف
الوزيرتان يتلقان التحية العسكرية من قائد حرس الشرف
رئيسة المفوضية الأوروبية تسلم وزارة الدفاع لخليفتها
رئيسة المفوضية الأوروبية تسلم وزارة الدفاع لخليفتها
رئيسة المفوضية الأوروبية مع وزيرة الدفاع الألمانية
رئيسة المفوضية الأوروبية مع وزيرة الدفاع الألمانية
رئيسة المفوضية الأوروبية مع وزيرة الدفاع الألمانية
رئيسة المفوضية الأوروبية مع وزيرة الدفاع الألمانية
صورة تذكارية لميركل مع وزيرة الدفاع الجديدة ورئيسة المفوضية الأوروبية المنتخبة
صورة تذكارية لميركل مع وزيرة الدفاع الجديدة ورئيسة المفوضية الأوروبية المنتخبة
قائد الحرس يصافح وزيرة الدفاع المستقيلة
قائد الحرس يصافح وزيرة الدفاع المستقيلة
ميركل تشارك فى مراسم تسليم وزارة الدفاع الألمانية
ميركل تشارك فى مراسم تسليم وزارة الدفاع الألمانية
وزيرة الدفاع الألمانية الجديدة
وزيرة الدفاع الألمانية الجديدة
وزيرة الدفاع الجديدة تتولى منصبها
وزيرة الدفاع الجديدة تتولى منصبها
وزيرة الدفاع المستقيلة تتلقى التحية من ميركل
وزيرة الدفاع المستقيلة تتلقى التحية من ميركل

 


ألمانيا

وزيرة الدفاع الألمانية

أنجريت كرامب كارينباور

أورسولا فون دير لين

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