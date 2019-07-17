صور.. وزيرة الدفاع الألمانية الجديدة تتسلم مهام منصبها رسميا

وكالات

قامت وزيرة الدفاع الألمانية المستقيلة أورسولا فون دير لين بتسلميم منصبها لخليفتها زعيمة حزب الاتحاد الديمقراطى المسيحى أنجريت كرامب كارينباور، وذلك بعدما أختيرت الأولى لتكون رئيسا للمفوضية الأوروبية.

يذكر أنه تم انتخاب فون دير لين، أمس الثلاثاء، لتصبح أول امرأة تحصل على منصب رئيس المفوضية الأوروبية.