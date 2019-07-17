صور.. ورشة لتدريب أصحاب البازارات السياحية بمنطقة معبد إسنا لخدمة الأجانب

الأقصر – أحمد مرعى

شهدت مدينة إسنا جنوبي محافظة الأقصر، تنظيم ورشة لتدريب أصحاب البازارات السياحية بمنطقة معبد إسنا حول "فن عرض المنتجات ومعرفة الأذواق لدى السائحين" بالتعاون مع مجلس المدينة ووحدة شرطة السياحة، وذلك فى إطار أنشطة مشروع "إعادة اكتشاف الأصول التراثية الثقافية لمدينة إسنا" والذى يهدف إلى إطلاق إمكانات التراث الثقافى المتنوع بما يمهد لإعادة إحياء تلك المنطقة بصورة مستدامة، ووضع المدينة بما تشكله من معالم تراثية متميزة على الخريطة السياحية بمصر.

وحضر فعاليات الورشة كل من صباح منصور نائب رئيس مجلس المدينة، والمهندس يوسف الضلالى مدير المشروعات بمجلس المدينة، وفريق عمل مشروع إعادة اكتشاف الأصول التراثية الثقافية للمدينة، وحضر الورشة 20 فرد من أصحاب البازارات، وقام هشام الجزار رئيس المجلس التصديرى للصناعات اليدوية ووكيل غرفة صناعة الحرف اليدوية بعرض العديد من النماذج الناجحة لطريقة عرض المنتجات.

وأكد هشام الجزار رئيس المجلس التصديرى للصناعات اليدوية خلال الورشة، أنه تقوم شركة "تكوين لتنمية المجتمعات المتكاملة" بتنفيذ المشروع بالشراكة مع شركة "سي.آى .دى للاستشارات"، وبالتعاون مع كل من محافظة الأقصر ووزارة الآثار، حيث يتم تنفيذ هذا المشروع بتمويل من الشعب الأمريكى من خلال الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية فى إطار الاتفاقية المشتركة بين حكومتى جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية بشأن الاستثمار المستدام فى السياحة بمصر "سايت"، والتى تهدف إلى زيادة تنافسية قطاع السياحة فى مصر من خلال رفع مستوى إدارة المواقع التراثية ، وترويجها ، والحفاظ عليها.

وكان قد قام هشام الجزار رئيس وكالة الغرف الصناعية، أمس الثلاثاء، بزيارة عدد من أصحاب البازارات فى محلاتهم للتعرف على مشكلاتهم وطريقة عرضهم للمنتجات وطريقة تعاملهم مع السياح، وشرح لهم فنون العرض للمنتجات وطرق معرفة أذواق السائحين والجنسيات الأجنبية المختلفة.



ورشة لتدريب أصحاب البازارات السياحية بمنطقة معبد إسنا لخدمة الأجانب لدي زيارتهم للأقصر



ورشة لتدريب أصحاب البازارات السياحية بمنطقة معبد إسنا لخدمة الأجانب لدي زيارتهم للأقصر



ورشة لتدريب أصحاب البازارات السياحية بمنطقة معبد إسنا لخدمة الأجانب لدي زيارتهم للأقصر



ورشة لتدريب أصحاب البازارات السياحية بمنطقة معبد إسنا لخدمة الأجانب لدي زيارتهم للأقصر



ورشة لتدريب أصحاب البازارات السياحية بمنطقة معبد إسنا لخدمة الأجانب لدي زيارتهم للأقصر



ورشة لتدريب أصحاب البازارات السياحية بمنطقة معبد إسنا لخدمة الأجانب لدي زيارتهم للأقصر



ورشة لتدريب أصحاب البازارات السياحية بمنطقة معبد إسنا لخدمة الأجانب لدي زيارتهم للأقصر



ورشة لتدريب أصحاب البازارات السياحية بمنطقة معبد إسنا لخدمة الأجانب لدي زيارتهم للأقصر