صور.. كسر ماسورة مياه للشرب يتسبب فى هبوط أرضى وسط الإسكندرية

الإسكندرية - جاكلين منير

قامت الأجهزة التنفيذية بحى وسط الإسكندرية، بإصلاح هبوط أرضى بسبب كسر فى ماسورة مياه للشرب، حيث قام العميد فادي نقولا رئيس حي وسط بمتابعة أعمال إصلاح كسر ماسورة مياه بشارع عبد الحميد بدوي بالازاريطة والذى تسببت في حدوث هبوط أرضي بالشارع.

وأكد الحى أنه ستتم مخاطبة مديرية الطرق والنقل لإعادة الشيء لأصله فور انتهاء الأعمال وإصلاح الهبوط.

و استمرارا للجهود المبذولة للارتقاء بمستوى النظافة بحي وسط، تم رفع 48 طن أتربة ومخلفات من منطقة الدريسة، و9 أطنان مخلفات اشجار من حديقة الشلالات القبلية، و6 أطنان من الشلالات البحرية، بالإضافة إلى رفع 12 طن مخلفات أتربة من شارع انوبيس، و4 أطنان مخلفات متنوعة من الجزيرة الوسطي بشارع أبى قير، و6 أطنان من شارع عبد المنعم، وذلك بعمال ومعدات جهاز النظافة بالحى.