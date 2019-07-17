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شرطان مهمان لرفع دعوى رد الاعتبار.. تعرف عليهما

الأربعاء، 17 يوليه 2019 12:00 ص
شرطان مهمان لرفع دعوى رد الاعتبار.. تعرف عليهما محكمة ـ أرشيفية
كتب أحمد حسنى

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يتساءل الكثير من المواطنين، عن شروط رد الاعتبار وفقاً للقانون، و"اليوم السابع" يوضح الشروط التى يجب توافرها لرفع دعوى رد الاعتبار طبقاً للقانون المصرى.

ويقول المحامى خالد محمد، إن هناك شرطين لرفع دعوى رد الاعتبار وهما:.

1-أن تكون العقوبة قد نفذت تنفيذا كاملاً وصدر عفو عنها وسقطت بمضي المدة.

2-أن يكون قد انقضى من تاريخ تنفيذ العقوبة أو صدور العفو عنها، مدة 6 سنوات، إذا كانت عقوبة جناية أو 3 سنوات إذا كانت عقوبة جنحة، وتضاعف هذه المدة في حالتي الحكم للعود وسقوط العقوبة بمضي المدة.


رد الاعتبار

شروط دعوى رد الاعتبار

القانون المصرى

الدستور

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