سوبر كورة
Ads
الأربعاء، 17 يوليه 2019 01:00 ص
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية تقارير مصرية

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء 17/7/2019 بمحافظات مصر

الأربعاء، 17 يوليه 2019 12:00 ص
درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء 17/7/2019 بمحافظات مصر درجات الحرارة - أرشيفية
كتب – محمود راغب

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود اليوم الأربعاء طقس حارعلى السواحل الشرقية شديد الحرارة على القاهرة وجنوب البلاد نهارا، فى حين يبدأ الانخفاض في درجات الحرارة غربا ويكون معتدل ليلا على كافة الأنحاء.
 
والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على السواحل الشمالية تكون مثيرة للرمال والأتربة شرقا كما تنشط على البحر المتوسط. 
 
وبالنسبة لحالة البحر المتوسط فتكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية جنوبية شرقية، كما تكون حالة البحر الأحمر معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين، بينما الرياح السطحية فيه جنوبية غربية.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن الجمهورية:


الصغرى العظمى

 

القاهرة 31 42
شبين الكوم 29 41
طنطا 28 40
دمنهور 27 35
الإسكندرية 25 32
بلطيم 26 33
مطروح 24 32
السلوم 25 33
سيوة 26 39
بورسعيد 29 35
دمياط 29 33
الزقازيق 28 41
الإسماعيلية 27 42
السويس 28 40
العريش 26 38
رفح 25 37
رأس سدر 29 42
نخل 21 43
نويبع 30 40
طابا 28 39
كاترين 21 35
الطور 28 40
شرم الشيخ 30 41
الغردقة 29 40
مرسى علم 30 38
الفيوم 30 42
بنى سويف 30 43
المنيا 28 45
أسيوط 28 45
سوهاج 29 45
قنا 29 45
الأقصر 29 45
أسوان 30 45
أبوسمبل 30 43
الوادى الجديد 28 46
شلاتين 28 40
ابو رماد 29 39
حلايب 30 36
رأس حدربة 30 35

أما عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من المدن والعواصم العربية فهي كالتالى:

الصغرى العظمى

 

 
مكة المكرمة 27 42 
المدينة 28 44
الرياض 27 43
المنامة 33 38
أبوظبى 31 40
الدوحة 32 41
الكويت 32 44
دمشق 19 38
بيروت 27 33
عمان 21 36
القدس 22 35
غزة 26 36
بغداد 27 41
مسقط 30 33
صنعاء 15 28
الخرطوم 27 38
طرابلس 21 28
تونس 21 31
الجزائر 22 29
الرباط 15 24
نواكشوط 24 28

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من مدن وعواصم العالم:

الصغرى العظمى

 

أنقرة 15 27
اسطنبول 19 26
اسلام اباد 26 33
نيودلهى 27 32
جاكرتا 22 32
بكين 23 31
كوالالمبور 24 32
طوكيو 23 27
أثينا 20 28
روما 16 31
باريس 15 28
مدريد 20 34
برلين 14 23
لندن 16 24
مونتريال 16 27
موسكو 14 19
نيويورك 24 33
واشنطن 24 36
 
 

الطقس

الأرصاد

حالة الطقس

درجات الحرارة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

طقس الخليج .. ارتفاع درجات الحرارة والعظمى فى البحرين 43 درجة

الثلاثاء، 16 يوليه 2019 08:00 ص

طقس اليوم حار على الوجه البحرى .. والعظمى بالقاهرة 37 درجة

الإثنين، 15 يوليه 2019 08:00 ص

الأرصاد: غدا طقس حار على الوجه البحرى والعظمى بالقاهرة 37 درجة

الأحد، 14 يوليه 2019 11:03 ص

طقس اليوم حار رطب على معظم الأنحاء.. والعظمى بالقاهرة 37 درجة

الأحد، 14 يوليه 2019 08:00 ص

الأرصاد: غدًا طقس حار رطب على الوجه البحرى والعظمى بالقاهرة 37 درجة

السبت، 13 يوليه 2019 10:40 ص

طقس الخليج .. ارتفاع فى درجات الحرارة والامارات 45 درجة مئوية

السبت، 13 يوليه 2019 08:00 ص

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
كلمة السر 7.. نيجيريا تتسلح برقم رائع قبل مواجهة تونس فى أمم إفريقيا

كلمة السر 7.. نيجيريا تتسلح برقم رائع قبل مواجهة تونس فى أمم إفريقيا

المصلون يؤدون صلاة الخسوف بالمسجد الحرام

المصلون يؤدون صلاة الخسوف بالمسجد الحرام

باختصار.. أهم الأخبار العالمية والعربية حتى الثانية عشرة.. بريطانيا ترسل سفينة حربية ثالثة إلى الخليج.. الشرطة الإسرائيلية تعتقل 7 إثيوبين حاولوا اقتحام مبنى الكنيست.. و"لاجارد" تستقيل من صندوق النقد

باختصار.. أهم الأخبار العالمية والعربية حتى الثانية عشرة.. بريطانيا ترسل سفينة حربية ثالثة إلى الخليج.. الشرطة الإسرائيلية تعتقل 7 إثيوبين حاولوا اقتحام مبنى الكنيست.. و"لاجارد" تستقيل من صندوق النقد

سوبر كورة يخترق جلسة لم شمل لاعبى الزمالك.. تعرف على التفاصيل

سوبر كورة يخترق جلسة لم شمل لاعبى الزمالك.. تعرف على التفاصيل

قنوات الإخوان فى إسطنبول تخالف قانون العمل التركى.. منابر الجماعة التحريضية توظف العاملين بدون عقود أو تصاريح .."التنظيم الإرهابى" يتعامل مع أتباعه بطريقة السخرة.. ويهددهم بإبلاغ السلطات وترحليهم

قنوات الإخوان فى إسطنبول تخالف قانون العمل التركى.. منابر الجماعة التحريضية توظف العاملين بدون عقود أو تصاريح .."التنظيم الإرهابى" يتعامل مع أتباعه بطريقة السخرة.. ويهددهم بإبلاغ السلطات وترحليهم

نجمة La Casa De Papel تبرز جمالها فى باريس قبل عرض الموسم الجديد

نجمة La Casa De Papel تبرز جمالها فى باريس قبل عرض الموسم الجديد

الملك سلمان يوجه باستضافة 200 حاج من ذوي ضحايا ومصابي حادث نيوزيلندا الإرهابي

الملك سلمان يوجه باستضافة 200 حاج من ذوي ضحايا ومصابي حادث نيوزيلندا الإرهابي

فيلم بيونسيه Homecoming يفوز بستة ترشيحات Emmys

فيلم بيونسيه Homecoming يفوز بستة ترشيحات Emmys

GOT يضرب بالانتقادات عرض الحائط ويحقق رقما قياسيا جديدا فى الـ Emmys

GOT يضرب بالانتقادات عرض الحائط ويحقق رقما قياسيا جديدا فى الـ Emmys

شاهد نعومى واتس فى كواليس المسلسل الجديد المشتق من Game of thrones

شاهد نعومى واتس فى كواليس المسلسل الجديد المشتق من Game of thrones

فيل هائج فى عنبر 7 .. رحلة سائحين فى الغابة تنتهى بشكل مرعب

فيل هائج فى عنبر 7 .. رحلة سائحين فى الغابة تنتهى بشكل مرعب

أول صورة من كواليس المسلسل الجديد المشتق من Game of thrones

أول صورة من كواليس المسلسل الجديد المشتق من Game of thrones

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة