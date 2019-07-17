دبلوماسى أمريكى يدعو مرشحى الرئاسة الأفغانية إلى احترام القانون

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دعا سفير الولايات المتحدة لدى أفغانستان جون باس اليوم الأربعاء جميع المرشحين الأفغان إلى الامتناع عن استغلال الموارد الحكومية أثناء الانتخابات الرئاسية، واحترام القانون الأفغانى.

وأضاف باس -حسبما ذكرت قناة "طلوع نيوز" الأفغانية- "نتوقع من جميع المرشحين سواء كانوا يشغلون حاليا مناصب حكومية أم لا، الامتناع عن محاولة استخدام الموارد الحكومية أو استغلال النفوذ خلال حملتهم الانتخابية".

وتابع قائلا "إن الولايات المتحدة سعيدة بوضع ميزانية الانتخابات في صيغتها النهائية والتي قدرت بحوالي 149 مليون دولار"، فيما تعهدت الحكومة الأفغانية بدفع 90 مليون دولار من الميزانية، والمبلغ المتبقي سيقدمه المجتمع الدولي.

ويتنافس في الانتخابات الرئاسية المرتقب إجراؤها أواخر سبتمبر المقبل الرئيس التنفيذي للبلاد عبد الله عبد الله، والرئيس الحالي محمد أشرف غني إلى جانب 16 شخصية أفغانية أخرى.