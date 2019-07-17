حماية الشواطىء: استكمال الأعمال المساحية لدراسة مشروعات حماية شرق حائط عزبة البرج

كتبت أسماء نصار

تستكمل الإدارة العامة للمساحة البحرية بهيئة حماية الشواطىء التابعة لوزارة الرى، الأعمال المساحية المطلوبة لدراسة مشروعات الحماية المقترحة لمنطقة طوال أبو الروس شرق حائط عزبة البرج بمحافظة دمياط، حيث تم اليوم تنفيذ أعمال المساحة بالمنطقة بطول حوالى 15 كيلو متر لمسافة داخل البحر تصل إلى 3 كيلو متر تمهيدا لعمل الدراسة اللازمة لمشروعات الحماية بالمنطقة.

أكدت وزارة الموارد المائية والرى أنها تقوم بتنفيذ العديد من مشروعات الحماية من أخطار التغيرات المناخية وارتفاع منسوب سطح البحر بهدف تقليل المخاطر وحماية الأرواح والاستثمارات والممتلكات والآثار التاريخية وخاصة على سواحل البحر الأبيض المتوسط، حيث تم تنفيذ مشروعات بتكلفة 1.80 مليار جنيه تغطى سواحل مصر الشمالية.

الجدير بالذكر بأن الحكومة المصرية من خلال وزارة الموارد المائية والري متمثلة في الهيئة المصرية العامة لحماية الشواطئ تقوم حالياً بتنفيذ مشروع تعزيز التكيف مع آثار التغيرات، حيث تشمل المشروعات الجارى تنفيذها بمحافظتى الأسكندرية والبحيرة ثمانية مشروعات متضمنة إنشاء سلسلة من الحواجز الغاطسة واللسان الغربى والرصيف البحرى .