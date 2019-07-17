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حتى لا ننسى.. العقيد أحمد العشماوى أبطل 86 عبوة واستشهد صائمًا

الأربعاء، 17 يوليه 2019 03:00 ص
حتى لا ننسى.. العقيد أحمد العشماوى أبطل 86 عبوة واستشهد صائمًا الشهيد أحمد العشماوى
الشرقية- فتحية الديب

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"يذهبون للموت بأقدامهم لا يرون أمامهم سوى إنقاذ أرواح المواطنين، ويقدمون أوراحهم للوطن ودائما يكون هولاء هم الدرع الواقي للوطن،  العقيد البطل أحمد العشماوى ابن محافظة الشرقية، أحد خبراء المفرقعات والذى استشهد وهو صائم في 30 يونيو 2014، أثناء قيامه بمهام عمله.

الشهيد العشماوى، هو  أحد خبراء المفرقعات بالقاهرة ، من مواليد مدينة مشتول السوق بالشرقية والذى أبطل بنفسه مفعول 86 عبوة ناسفة على مدار فترة عمله فى الإدارة، واستشهد فى آخر عبوة كان يتعامل معها وانفجرت فى وجهه خلال فعاليات ذكرى ثورة 30 يونيو 2014، عندما اشتبهت  الخدمات الأمنية المكلفة بملاحظة الحالة بشارع الأهرام دائرة قسم شرطة مصر الجديدة، في  صباح يوم 30 يونيو 2014، فى عبوتين ناسفتين، وعند قيام القوات بالتعامل معهما انفجرت إحداهما، وأسفرت عن استشهاد العقيد أحمد أمين عشماوى خبير المفرقعات بالإدارة العامة للحماية المدنية بالقاهرة، وإصابة عدد من رجال الشرطة وتم نقلهم للمستشفى، وتمكنت القوات من إبطال مفعول الأخرى وتفكيكها.

رغم إقامته بالمطرية بالقاهرة، لم ينقطع عن زيارة مدينة مشتول السوق لرؤية أسرته والجلوس مع أصدقائه، وكان آخر ما كتبه الشهيد على صفحته الشخصية على الفيس بوك "كل سنة وأنتم طيبين يا أبناء مشتول" بمناسبة شهر رمضان الكريم، وللشهيد 3 أشقاء ذكور، طبيبين وضابط مهندس، ولديه 5 شقيقات، وشيعت جنازته  من مسجد الشوامنة بمسقط رأسه بمدينة مشتول السوق وسط جنازة شعبية شارك فيها المئات من أبناء بلدته.


الشرقية

مشتول السوق

الشهيد احمد العشماوي

المفرقعات

اليوم السابع بلس

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