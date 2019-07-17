حبس "مسجل خطر" بتهمة سرقة سيارة بالتجمع 4 أيام

كتب أحمد حسنى

أمرت نيابة القاهرة الجديدة، بحبس مسجل خطر لسرقته سيارة بمنطقة التجمع الأول، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وكشفت تحقيقات النيابة أن المتهم هو "ع.م"، مسجل في قضيتين سرقة سيارات، وسرقة بالإكراه.

وكانت بداية الواقعة عندما تمكن ضباط قسم شرطة التجمع الأول، من القبض على المتهم "ع. م"، أثناء دورية أمنية وبالكشف عنها تبين بأنها مسروقة، وتبين بأنه مسجل في قضايا سرقة سيارات وسرقة بالإكراه، واعترف المتهم بسرقة السيارات بأسلوب كسر الزجاج، وأرشد عن مكان تقطيعه للسيارات، وحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيقات.