سوبر كورة
Ads
الأربعاء، 17 يوليه 2019 01:00 ص
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية تقارير مصرية

حالة الطقس اليوم الأربعاء 17/7/2019 فى مصر والدول العربية

الأربعاء، 17 يوليه 2019 12:00 ص
حالة الطقس اليوم الأربعاء 17/7/2019 فى مصر والدول العربية طقس حار - أرشيفية
كتب محمود راغب

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
نقدم توقعات حالة الجو فى مصر وبعض الدول العربي اليوم الأريعاء، ففى مصر يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس حار على السواحل الشرقية شديد الحرارة على القاهرة وجنوب البلاد نهارا، فى حين يبدأ الانخفاض فى درجات الحرارة غربا ويكون معتدل ليلا على كافة الأنحاء.
 

 حالة الطقس اليوم فى مصر

 

كما يتوقع الخبراء أن تكون الرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على السواحل الشمالية تكون مثيرة للرمال والأتربة شرقا كما تنشط على البحر المتوسط. 
 
وبالنسبة لحالة البحر المتوسط فتكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية جنوبية شرقية.. كما تكون حالة البحر الأحمر معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين، بينما الرياح السطحية فيه جنوبية غربية.

الطقس فى الأردن 

 

نهاراً
 
يطرأ ارتفاع واضح وكبير على درجات الحرارة، وتُصبح أعلى من معدلاتها ما بين 5-7 درجات مئوية.
ويسود طقس جاف وحار نسبي إلى حار في عُموم المناطق، ويكون شديد الحرارة في مناطق الأغوار والبحر الميت والعقبة والمناطق الصحراوية.
وتكون الرياح غربية نشطة السرعة خلال ساعات ما بعد الظُهر والمساء، وتكون مثيرة للغبار والأتربة خاصة في المناطق الصحراوية شرق وجنوب المملكة حيث تُرفق بهبات قوية أحياناً. 
وتظهر السحب المتوسطة والعالية في أنحاء مختلفة بالأخص في جنوب وشرق المملكة، ويوجد فرصة ضعيفة لهُطول زخات محلية من الأمطار فوق جبال الشراه.
وفي خليج العقبة:
- الرياح: متقلبة الاتجاهات معتدلة السرعة.- حالة البحر وارتفاع الأمواج: خفيف ارتفاع الموج (10-20 سم).- درجة حرارة سطح مياه البحر: 26 درجة مئوية.
 
ليلاً
 
يكون الطقس أكثر حرارة من المعتاد مع ساعات الليل الأولى، ويميل للاعتدال خلال ساعات الليل المتأخرة من ارتفاع نسب الرطوبة، مع ظهور السحب المتفرقة بعد منتصف الليل خاصة في شمال المملكة.
وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة.

الطقس فى فلسطين 

 

تتأثر البلاد بموجة حارة متوسطة الى قوية ، بحيث تكون الأجواء حارة في كافة المناطق بما في ذلك المناطق الجبلية ، حيث يتوقع أن تصل درجة الحرارة الى منتصف الثلاثينيات في الجبال والى نهاية الثلاثينيات في المناطق المنخفضة ، وإلى مطلع الأربعينيات في المناطق الشفاغورية وإلى منتصف الأربعينيات في الأغوار والبحر الميت ، وفي ساعات الليل تبقى الأجواء حارة وغير مريحة في معظم المناطق ، وتكون الأجواء رطبة نسبياً في السواحل ومدن السهل الساحلي، أما الرياح فتكون جنوبية غربية تتحول الى شمالية غربية أحياناً .
 
 

الطقس

حالة الطقس

الارصاد

درجات الحرارة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

طقس الخليج .. ارتفاع درجات الحرارة والعظمى فى البحرين 43 درجة

الثلاثاء، 16 يوليه 2019 08:00 ص

طقس اليوم حار على الوجه البحرى .. والعظمى بالقاهرة 37 درجة

الإثنين، 15 يوليه 2019 08:00 ص

الأرصاد: غدا طقس حار على الوجه البحرى والعظمى بالقاهرة 37 درجة

الأحد، 14 يوليه 2019 11:03 ص

طقس اليوم حار رطب على معظم الأنحاء.. والعظمى بالقاهرة 37 درجة

الأحد، 14 يوليه 2019 08:00 ص

الأرصاد: غدًا طقس حار رطب على الوجه البحرى والعظمى بالقاهرة 37 درجة

السبت، 13 يوليه 2019 10:40 ص

طقس الخليج .. ارتفاع فى درجات الحرارة والامارات 45 درجة مئوية

السبت، 13 يوليه 2019 08:00 ص

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
كلمة السر 7.. نيجيريا تتسلح برقم رائع قبل مواجهة تونس فى أمم إفريقيا

كلمة السر 7.. نيجيريا تتسلح برقم رائع قبل مواجهة تونس فى أمم إفريقيا

المصلون يؤدون صلاة الخسوف بالمسجد الحرام

المصلون يؤدون صلاة الخسوف بالمسجد الحرام

باختصار.. أهم الأخبار العالمية والعربية حتى الثانية عشرة.. بريطانيا ترسل سفينة حربية ثالثة إلى الخليج.. الشرطة الإسرائيلية تعتقل 7 إثيوبين حاولوا اقتحام مبنى الكنيست.. و"لاجارد" تستقيل من صندوق النقد

باختصار.. أهم الأخبار العالمية والعربية حتى الثانية عشرة.. بريطانيا ترسل سفينة حربية ثالثة إلى الخليج.. الشرطة الإسرائيلية تعتقل 7 إثيوبين حاولوا اقتحام مبنى الكنيست.. و"لاجارد" تستقيل من صندوق النقد

سوبر كورة يخترق جلسة لم شمل لاعبى الزمالك.. تعرف على التفاصيل

سوبر كورة يخترق جلسة لم شمل لاعبى الزمالك.. تعرف على التفاصيل

قنوات الإخوان فى إسطنبول تخالف قانون العمل التركى.. منابر الجماعة التحريضية توظف العاملين بدون عقود أو تصاريح .."التنظيم الإرهابى" يتعامل مع أتباعه بطريقة السخرة.. ويهددهم بإبلاغ السلطات وترحليهم

قنوات الإخوان فى إسطنبول تخالف قانون العمل التركى.. منابر الجماعة التحريضية توظف العاملين بدون عقود أو تصاريح .."التنظيم الإرهابى" يتعامل مع أتباعه بطريقة السخرة.. ويهددهم بإبلاغ السلطات وترحليهم

نجمة La Casa De Papel تبرز جمالها فى باريس قبل عرض الموسم الجديد

نجمة La Casa De Papel تبرز جمالها فى باريس قبل عرض الموسم الجديد

الملك سلمان يوجه باستضافة 200 حاج من ذوي ضحايا ومصابي حادث نيوزيلندا الإرهابي

الملك سلمان يوجه باستضافة 200 حاج من ذوي ضحايا ومصابي حادث نيوزيلندا الإرهابي

فيلم بيونسيه Homecoming يفوز بستة ترشيحات Emmys

فيلم بيونسيه Homecoming يفوز بستة ترشيحات Emmys

GOT يضرب بالانتقادات عرض الحائط ويحقق رقما قياسيا جديدا فى الـ Emmys

GOT يضرب بالانتقادات عرض الحائط ويحقق رقما قياسيا جديدا فى الـ Emmys

شاهد نعومى واتس فى كواليس المسلسل الجديد المشتق من Game of thrones

شاهد نعومى واتس فى كواليس المسلسل الجديد المشتق من Game of thrones

فيل هائج فى عنبر 7 .. رحلة سائحين فى الغابة تنتهى بشكل مرعب

فيل هائج فى عنبر 7 .. رحلة سائحين فى الغابة تنتهى بشكل مرعب

أول صورة من كواليس المسلسل الجديد المشتق من Game of thrones

أول صورة من كواليس المسلسل الجديد المشتق من Game of thrones

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة