حالة الطقس اليوم الأربعاء 17/7/2019 فى مصر والدول العربية

كتب محمود راغب

نقدم توقعات حالة الجو فى مصر وبعض الدول العربي اليوم الأريعاء، ففى مصر يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس حار على السواحل الشرقية شديد الحرارة على القاهرة وجنوب البلاد نهارا، فى حين يبدأ الانخفاض فى درجات الحرارة غربا ويكون معتدل ليلا على كافة الأنحاء.



حالة الطقس اليوم فى مصر

كما يتوقع الخبراء أن تكون الرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على السواحل الشمالية تكون مثيرة للرمال والأتربة شرقا كما تنشط على البحر المتوسط.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط فتكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية جنوبية شرقية.. كما تكون حالة البحر الأحمر معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين، بينما الرياح السطحية فيه جنوبية غربية.



الطقس فى الأردن

نهاراً

يطرأ ارتفاع واضح وكبير على درجات الحرارة، وتُصبح أعلى من معدلاتها ما بين 5-7 درجات مئوية.

ويسود طقس جاف وحار نسبي إلى حار في عُموم المناطق، ويكون شديد الحرارة في مناطق الأغوار والبحر الميت والعقبة والمناطق الصحراوية.

وتكون الرياح غربية نشطة السرعة خلال ساعات ما بعد الظُهر والمساء، وتكون مثيرة للغبار والأتربة خاصة في المناطق الصحراوية شرق وجنوب المملكة حيث تُرفق بهبات قوية أحياناً.

وتظهر السحب المتوسطة والعالية في أنحاء مختلفة بالأخص في جنوب وشرق المملكة، ويوجد فرصة ضعيفة لهُطول زخات محلية من الأمطار فوق جبال الشراه.

وفي خليج العقبة:

- الرياح: متقلبة الاتجاهات معتدلة السرعة.- حالة البحر وارتفاع الأمواج: خفيف ارتفاع الموج (10-20 سم).- درجة حرارة سطح مياه البحر: 26 درجة مئوية.

ليلاً

يكون الطقس أكثر حرارة من المعتاد مع ساعات الليل الأولى، ويميل للاعتدال خلال ساعات الليل المتأخرة من ارتفاع نسب الرطوبة، مع ظهور السحب المتفرقة بعد منتصف الليل خاصة في شمال المملكة.

وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة.



الطقس فى فلسطين

تتأثر البلاد بموجة حارة متوسطة الى قوية ، بحيث تكون الأجواء حارة في كافة المناطق بما في ذلك المناطق الجبلية ، حيث يتوقع أن تصل درجة الحرارة الى منتصف الثلاثينيات في الجبال والى نهاية الثلاثينيات في المناطق المنخفضة ، وإلى مطلع الأربعينيات في المناطق الشفاغورية وإلى منتصف الأربعينيات في الأغوار والبحر الميت ، وفي ساعات الليل تبقى الأجواء حارة وغير مريحة في معظم المناطق ، وتكون الأجواء رطبة نسبياً في السواحل ومدن السهل الساحلي، أما الرياح فتكون جنوبية غربية تتحول الى شمالية غربية أحياناً .