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جريمة هزت فلوريدا.. رجل يقطع العضو الذكرى لعشيق زوجته بالمقص ويفر هاربا

الأربعاء، 17 يوليه 2019 09:31 م
جريمة هزت فلوريدا.. رجل يقطع العضو الذكرى لعشيق زوجته بالمقص ويفر هاربا بونيلا
كتب: محمد جمال

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كشفت صحيفة الديلى ميل البريطانية، عن جريمة غريبة وقعت فى ولاية فلوريدا الأمريكية، حيث قام أليكس سيزار بونيلا بعد اكتشاف أن زوجته على علاقة جنسية بأحد الأشخاص، بمهاجمة منزل عشيق زوجته وتحت تهديد السلاح قام بربطه وقام بقطع عضوه الذكرى بالمقص.

بونيلا
بونيلا

 

وأكدت الشرطة أن أليكس سيزار بونيلا ، 49 عامًا قام بالهرب من مكان الحادث فور تنفيذ جريمته ، موضحة أنه كان هناك طفلان داخل المنزل وقت وقوع الجريمة، حيث أصيبا بالرعب فى المنزل جراء الحادث، وقاما بإبلاغ الشرطة عن الحادث.

وتمكنت الشرطة من القبض عليه وواجهته بجريمته ويخضع للمحاكمة حاليا.

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فلوريدا

أمريكا

الزواج

انتقام

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