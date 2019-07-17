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جامعة الإسكندرية تناقش ملفات التطوير الإدارى والمشروعات البحثية

الأربعاء، 17 يوليه 2019 06:27 م
جامعة الإسكندرية تناقش ملفات التطوير الإدارى والمشروعات البحثية خلال اللقاء
الإسكندرية أسماء على بدر

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استعرض مجلس خدمة المجتمع وتنمية البيئة خلال انعقاده صباح اليوم برئاسة الدكتور علاء رمضان نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة التقرير الشامل المقدم من الدكتور عبد المنعم فوزى الأستاذ بكلية الطب ورئيس لجنة القوافل عن القافلة التنموية الشاملة لمدينة سيدى برانى التى نظمتها جامعتى الإسكندرية ومطروح ومدى النجاح الذى حققته على المستوى المجتمعى وعدد الحالات الطبية المقدمة والأنشطة الخيرية والمجتمعية والتدريبية لأهالى المدينة وقدم النائب الشكر لكل من ساهم فى نجاح القافلة.

 

كما استعرض المجلس الخطة المقترحة لتطوير قرية باب العبيد بمنطقة أبيس بالتعاون مع محافظة الإسكندرية ومؤسسات المجتمع المدنى فى إطار دور الجامعة فى المساهمة الإيجابية لتطوير العشوائيات. وأحيط المجلس علمًا بموافقة المجلس الأعلى للجامعات على إنشاء مركز رصد ودراسة المشكلات المجتمعية بجامعة الإسكندرية.

 

واستعرض المجلس ملف التطوير الإدارى وإعداد قيادات الصف الثانى والثالث بالجامعة، ومشروع تطوير قطاع هيئة التدريس واعتمد النماذج الورقية المطورة والتى فريق المشروع وذلك تمهيدا لعملية المكينة.

 

كما وافق المجلس عدد من مشروعات البيئة وهى مشروع الخصائص الجنسية والجزيئية فى التفاعل النيكوثين مع الآثار الكلوية والهيموديناميكية للأندوتكسيما والمقدم من كلية الصيدلة، مشروع الاعتماد الدولى للمعامل بمؤسسات التعليم العالى والمقدم من كلية الزراعة، مشروع القيام بأعمال الرصد البيئى للمياه الساحلية بالبحر الأبيض المتوسط، مشروع دعم وتطوير الفاعلية التعليمية بمؤسسات التعليم العالى والممول من وحدة إدارة مشروعات تطوير التعليم العالى، مشروع كلية التربية حول خدمة ذوى الاحتياجات الخاصة وتقديم الاستشارات والدعم لهم فى المجتمع السكندرى، ومشروع كلية الزراعة وهو زراعة الأسطح بدون تربة وكيفية الاستفادة من مخلفات الزراعة فى إنتاج السماد العضوى، ومشروع قسم العمارة بكلية الفنون الجميلة حول تطوير بحيرة مريوط والمنطقة المحيطة بها.

 

واستعرض المجلس عدد من أنشطة خدمة المجتمع فى كلية زراعة سابا باشا، أنشطة كلية التربية للطفولة المبكرة حول الدورة التدريبية بعنوان إستراتيجيات الحديثة باستخدام الوسائل التعليمية، الدورة التدريبية عن خصائص ذوى الاعاقة المدمجين بمدارس التعليم العام، تقرير عن الندوة العلمية للاحتفال باليوم العالمى لمكافحة التصحر والجفاف والمنعقدة بكلية الزراعة، التقرير الخاص بالمؤتمر الذى عقده قسم اللغة الانجليزية بكلية التربية بعنوان "قصص من خلال رؤى عربية وأفريقية" "اللغة والآداب وما وراءهما "، تقرير عن ندوة تضافر الجهود لتحسين نوعية الهواء والتى نظمها معهد الدراسات العليا والبحوث بالجامعة.


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