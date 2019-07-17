تفعيل منظومة الجمع المنزلى بالمنتزة شرق الإسكندرية

الإسكندرية - جاكلين منير

فعلت الأجهزة التنفيذية بحى المنتزة أول الأسكندرية، أعمال منظومة الجمع المنزلى للقمامة، وذلك تحت إشراف حمدى عبدالعليم شامه رئيس حي المنتزه أول وبمتابعة مدير إدارة الرقابة والرصد البيئى، حيث قام اليوم أخصائى الرصد البيئي بمتابعة أعمال الجمع المنزلى بكلا من طابية سيدي بشر، تفرعات ميدان الفسحة، تفرعات شارع الإقبال.

من جهه أخرى، شدد حمدي عبدالعليم شامه، رئيس حي المنتزه أول، على استمرار عمليات رفع المخلفات بالظهير الريفى بنطاق الحى، وبتواجد مدير إدارة الرقابة والرصد البيئي قام أخصائي الرصد البيئي بمتابعة أعمال رفع المخلفات داخل قطاع خورشيد، وذلك ردًا على الشكوي المتكررة من سوء حالة النظافة داخل بعض عزب خورشيد، وذلك بكلًا من عزبة البحر، وشارع محسن، وعزبة الـ500، وذلك بالمعدات التابعة للحى.

يذكر أن منظومة الجمع المنزلى يتم تطبيقها بالتنسيق بين أحياء الإسكندرية وشركة النظافة ببعض الأحياء ومع نجاح المنظومة يتم نقلها إلى حى آخر.