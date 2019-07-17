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الأربعاء، 17 يوليه 2019 01:56 م
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بوتين يهنئ فون ديرلاين بانتخابها رئيسة المفوضية الأوروبية

الأربعاء، 17 يوليه 2019 01:13 م
بوتين يهنئ فون ديرلاين بانتخابها رئيسة المفوضية الأوروبية الرئيس الروسى فلاديمير بوتين
أ ش أ

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هنأ الرئيس الروسى فلاديمير بوتين أورسولا فون ديرلاين بانتخابها رئيسة للمفوضية الأوروبية، مؤكدا استعداد بلاده للحوار البناء مع الاتحاد الاوروبى حول القضايا الحيوية. 
وذكر بيان للكرملين اليوم الأربعاء أن الرئيس الروسى أعرب أيضا عن ثقته في أن الخبرة السياسية الغنية والمكانة الدولية التى تتمتع بها أورسولا فون دير لاين، ستسهم في العمل البناء للمفوضية الأوروبية، وستعمل أيضا على استعادة شراكة متساوية ومتبادلة المنفعة بين الاتحاد الأوروبي وروسيا.
وأضاف الرئيس الروسي أن موسكو مستعد لإجراء حوار بناء مع الاتحاد الأوروبي بشأن القضايا الرئيسية.


روسيا

فلاديمير بوتين

المفوضية الأوروبية

الاتحاد الأوروبى

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