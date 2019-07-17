انتهاء أعمال تفتيت "بقعة زيت" بنهر النيل فى الأقصر

الأقصر – أحمد مرعى

انتهي رجال شرطة المسطحات المائية ووزارة الري والموارد المائية بمحافظة الأقصر، اليوم الأربعاء، من أعمال تفتيت "بقعة زيت" ظهرت بنهر النيل بمدينة إسنا جنوبي المحافظة، حيث إنها ظهرت بسبب باخرة متوقفة عن العمل وغارقة في النيل منذ 2013 وصادر لها محضر بالغلق والوقف عن العمل منذ سنوات، وتم التحفظ علي الباخرة، وجاري اتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع تسرب الزيت بنهر النيل مجدداً.

كانت قد ظهرت بقعة زيت فى نهر النيل بإسنا جنوبى الأقصر، أمس الثلاثاء، بجوار مرسى السياحى، وذلك على طرف المياه والحشائش فى المنطقة الواقعة بين مرسى الشيراتون ومرسى 5 بمركز العائمات السياحية، وانتقل على الفور رجال مديرية الرى والموارد المائية والمسطحات المائية والإطفاء بلنشات، لبحث سبب البقعة ومصدرها لتوقيع العقوبة عليه، وأعلنت شركة مياة الشرب والصرف الصحي بمحافظة الأقصر، أنه تمت متابعة محطات مياه الشرب والمأخذ الخاصة بها وخاصة المحطات الرئيسية إسنا القديمة والشيخ مسكين، اتضح أنه لا يوجد أى زيوت على المأخذ والمحطات مستقرة وتعمل بحاله جيدة، موضحةً أن مكان بقعة الزيت يقع شمال المحطات الرئيسية وجنوب قناطر إسنا القديمة والجديدة، حيث إنه لا توجد محطات فى مجال سير البقعة وهي تقع شمال المحطات وسوف تحتجز بواسطة قناطر إسنا القديمة.