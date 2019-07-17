سوبر كورة
Ads
الأربعاء، 17 يوليه 2019 05:43 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية تقارير مصرية

اليوم.. بطريرك الكاثوليك يطير إلى القاهرة عائدا من الهند بعد زيارة رعوية

الأربعاء، 17 يوليه 2019 05:34 م
اليوم.. بطريرك الكاثوليك يطير إلى القاهرة عائدا من الهند بعد زيارة رعوية الانبا إبراهيم إسحق بطريرك الكاثوليك
كتبت سارة علام

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

يختتم الأنبا إبراهيم إسحق بطريرك الأقباط الكاثوليك بمصر، اليوم الأربعاء، زيارته الرعوية إلى الهند ويعود إلى القاهرة مساء اليوم.

بدأ البطريرك زيارته  منذ أيام حيث وصل إلى مطار ثيروفا نانثابورام بولاية كيرالا فى الهند السبت الماضى برفقة الأنبا توماس عدلى مطران الجيزة وفى المطار استقبلهما المطران يوليوس النائب البطريركى بالنيابة عن غبطة البطريرك مار إقليمس، بطريرك كنيسة السيرومالانكار.

استهل الأنبا إبراهيم اسحق زيارته بتفقد دير للراهبات التابع للكنيسة الكاثوليكية وزيارة الكلية الاكليريكية للإيبارشية البطريركية. ى الأنبا باخوم المتحدث الرسمى باسم الكنيسة الكاثوليكية فى مصر، ما تردد عن رفع دولة الفاتيكان لمسار العائلة المقدسة من مقاصدها السياحية للعام الجديد.

 

 فى سياق أخر نفى الأنبا باخوم المتحدث الرسمى باسم الكاثوليك، حذف مسار العائلة المقدسة من أجندة برامج السياحة بالفاتيكان موضحًا  ، فى  تصريحات صحفية :بالتواصل مع القاصد الرسولى سفير دولة الفاتيكان لدى القاهرة، فإن الفاتيكان لم تصدر رسميًا أى بيان يخص الأمر من قريب أو من بعيد .

 

 


إبراهيم إسحق

بطريرك الكاثوليك

الكنيسة الكاثوليكية

بطريرك الكاثوليك يعود للقاهرة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
قصة مثيرة.. مشجعا وصل القاهرة من زيمبابوى سيرا على الأقدام لحضور كأس أفريقيا

قصة مثيرة.. مشجعا وصل القاهرة من زيمبابوى سيرا على الأقدام لحضور كأس أفريقيا

اليوم السابع يكشف وخبراء الإدمان يطالبون بالرقابة.. عيادات بيطرية باب خلفى للحصول على مكونات الأستروكس.. مدمنون يعوضون المخدرات بأدوية تهدئة الحيوانات.. ونقابة البيطريين: حقن الزيلازين تستخدم فى صناعة الأستروكس

اليوم السابع يكشف وخبراء الإدمان يطالبون بالرقابة.. عيادات بيطرية باب خلفى للحصول على مكونات الأستروكس.. مدمنون يعوضون المخدرات بأدوية تهدئة الحيوانات.. ونقابة البيطريين: حقن الزيلازين تستخدم فى صناعة الأستروكس

صحيفة The Insider تطرح سؤالاً محرجًا: ماذا يحدث إذا وقع الطلاق بين ميلانيا وترامب.. منصب السيدة الأولى سيكون شاغرًا.. الرئيس سيلجأ إلى ابنته إيفانكا.. وتقارير: ميلانيا غيرت اتفاقات الزواج لحظة دخول البيت الأبيض

صحيفة The Insider تطرح سؤالاً محرجًا: ماذا يحدث إذا وقع الطلاق بين ميلانيا وترامب.. منصب السيدة الأولى سيكون شاغرًا.. الرئيس سيلجأ إلى ابنته إيفانكا.. وتقارير: ميلانيا غيرت اتفاقات الزواج لحظة دخول البيت الأبيض

لطلاب المرحلة الأولى.. تعرف على مكان الرقم السرى بشهادة الثانوية العامة

لطلاب المرحلة الأولى.. تعرف على مكان الرقم السرى بشهادة الثانوية العامة

تايم: ترامب وهارى وميجان ضمن الـ25 الأكثر تأثيرا على الإنترنت

تايم: ترامب وهارى وميجان ضمن الـ25 الأكثر تأثيرا على الإنترنت

تطبيق FaceApp يثير قلق الخبراء: يجمع الصور والبيانات دون إذن

تطبيق FaceApp يثير قلق الخبراء: يجمع الصور والبيانات دون إذن

المالية: "مصر هتبقى دولة تانية خالص بعد عامين ووضعنا المالى أصبح آمن"

المالية: "مصر هتبقى دولة تانية خالص بعد عامين ووضعنا المالى أصبح آمن"

"مولد" مدرب الفراعنة الجديد يشتعل فى الكرة المصرية.. حسن شحاتة ينافس حسام حسن.. البدرى يظهر من بعيد.. نقص الخبرة يبعد المجتهد عماد النحاس.. إيهاب جلال ضمن طابور المرشحين.. والمدرب الأجنبى يظهر فى الصورة

"مولد" مدرب الفراعنة الجديد يشتعل فى الكرة المصرية.. حسن شحاتة ينافس حسام حسن.. البدرى يظهر من بعيد.. نقص الخبرة يبعد المجتهد عماد النحاس.. إيهاب جلال ضمن طابور المرشحين.. والمدرب الأجنبى يظهر فى الصورة

مقتل نائب القنصل العام التركى و2 من مرافقيه فى إطلاق نار بأربيل

مقتل نائب القنصل العام التركى و2 من مرافقيه فى إطلاق نار بأربيل

موجز 1.. غداً انخفاض الحرارة 5 درجات.. والعظمى بالقاهرة 37 درجة

موجز 1.. غداً انخفاض الحرارة 5 درجات.. والعظمى بالقاهرة 37 درجة

أسعار الذهب تتراجع 3 جنيهات وعيار 21 يسجل 648 جنيها للجرام

أسعار الذهب تتراجع 3 جنيهات وعيار 21 يسجل 648 جنيها للجرام

تيسيرًا على المواطنين.. ربط مأموريات الضرائب آليًا لإتاحة السداد من أى مقر

تيسيرًا على المواطنين.. ربط مأموريات الضرائب آليًا لإتاحة السداد من أى مقر

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة