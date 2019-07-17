اليوم.. بطريرك الكاثوليك يطير إلى القاهرة عائدا من الهند بعد زيارة رعوية

كتبت سارة علام

يختتم الأنبا إبراهيم إسحق بطريرك الأقباط الكاثوليك بمصر، اليوم الأربعاء، زيارته الرعوية إلى الهند ويعود إلى القاهرة مساء اليوم.

بدأ البطريرك زيارته منذ أيام حيث وصل إلى مطار ثيروفا نانثابورام بولاية كيرالا فى الهند السبت الماضى برفقة الأنبا توماس عدلى مطران الجيزة وفى المطار استقبلهما المطران يوليوس النائب البطريركى بالنيابة عن غبطة البطريرك مار إقليمس، بطريرك كنيسة السيرومالانكار.

استهل الأنبا إبراهيم اسحق زيارته بتفقد دير للراهبات التابع للكنيسة الكاثوليكية وزيارة الكلية الاكليريكية للإيبارشية البطريركية. ى الأنبا باخوم المتحدث الرسمى باسم الكنيسة الكاثوليكية فى مصر، ما تردد عن رفع دولة الفاتيكان لمسار العائلة المقدسة من مقاصدها السياحية للعام الجديد.

فى سياق أخر نفى الأنبا باخوم المتحدث الرسمى باسم الكاثوليك، حذف مسار العائلة المقدسة من أجندة برامج السياحة بالفاتيكان موضحًا ، فى تصريحات صحفية :بالتواصل مع القاصد الرسولى سفير دولة الفاتيكان لدى القاهرة، فإن الفاتيكان لم تصدر رسميًا أى بيان يخص الأمر من قريب أو من بعيد .