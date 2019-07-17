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المشدد 10 سنوات لـ 3 عاطلين بتهمة تكوين عصابة لسرقة المواطنين بالإكراه بالمرج

الأربعاء، 17 يوليه 2019 01:01 م
المشدد 10 سنوات لـ 3 عاطلين بتهمة تكوين عصابة لسرقة المواطنين بالإكراه بالمرج محكمة-أرشيفية
كتب عبد الله محمود

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قضت محكمة جنايات القاهرة، بمعاقبة 3 عاطلين، بالسجن المشدد 10 سنوات، وذلك لتكوينهم تشكيل عصابى لسرقة المواطنين بالإكراه فى المرج. 
 
 
وأسندت النيابة للمتهمين "اسلام، أ عاطل " و"مختار.م عاطل وسعيد.ع مسجل خطر"، تهمة سرقة المنقولات المبينة وصفا وقيمة بالأوراق والمملوكة للمجنى عليه "عبد الحميد. ا موظف وعماد.ج محاسب بطريق الإكراه، بعد أن قاما باستيقافهما بالطريق العام وأشهر المتهم الثاني فى وجه المجني عليه سلاحا ناريا "خرطوش" مما بث الرعب في نفسه وشل مقاومته، وبملاحظة وجود المجني الثاني هاجمه المتهم الاول وتعدي عليه بسلاح  ابيض وتمكنا من الاستيلاء على المنقولات وحقيقة برفقة المجني عليه ، كما أسندت النيابة للمتهمين، تهمة حيازة وإحراز أسلحة نارية بدون تصريح وفى غير الأحوال المصرح بها قانونا.
 
 
كان قسم شرطة المرج تلقي بلاغا من المجني عليهما  بسرقة كل منهما عن طريق 3 أشخاص  في منطقة المرج وأدلوا أوصاف المتهمين وبعمل التحريات اللازمة تم التوصل لهما وإلقاء القبض عليهم  واعترفوا بسرقة المجني عليهما بالاكراه، تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأحيلا للنيابة العامة، التى إحالتهم عقب انتهاء التحقيقات معهم لمحكمة الجنايات، والتى عاقبت المتهمين بالسجن المشدد 10 سنوات.
 
 

السجن المشدد

تشكيل عصابى

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قسم المرج

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