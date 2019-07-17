الصحة تكثف الرقابة على المنشآت الغذائية فى النوادى الرياضية

كتب وليد عبد السلام

كشفت وزارة الصحة والسكان، تشكيل فرق من الإدارة العامة لمراقبة الأغذية بالاشتراك مع مكاتب مراقبة الأغذية بمحافظتي القاهرة والجيزة للمرور على المنشآت الغذائية داخل النوادى الرياضية للتأكد من مدى استيفاء تلك المنشآت والعاملين بها للاشتراطات الصحية المطلوبة.

وقالت وزارة الصحة إن الفرق مهمتها التأكد من حملهم شهادات صحية تثبت خلوهم من الأمراض المعدية التى تنتقل عن طريق الغذاء واستبعاد من تظهر عليه أي علامات مرضية، فضلاً عن التأكد من صلاحية الأغذية المتداولة للاستهلاك الآدمى من عدمه عن طريق سحب عينات منها وإرسالها للمعامل لفحص مدى الصلاحية للاستهلاك الآدمى.

يشار إلى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المنشآت الغذائية المخالفة، وتم تكثيف تلك الحملات على كافة المنشآت الغذائية سواء بالنوادى الرياضية، أو سلاسل السوبر ماركت، أو المصانع، وأيضاً المطاعم والكافتيريات، حرصاًعلى الصحة العامة للمواطنين.