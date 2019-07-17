"الزراعة": ننسق مع بحوث الحشرات بأمريكا لتقدير نسبة متبقيات المبيدات

أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، نجاح الفريق العلمى للجنة مبيدات الآفات الزراعية والمعمل المركزى للمبيدات بالاشتراك مع الجانب الأمريكى فى تقدير قيم الحد الأقصى لمتبق مبيد "اميستار توب32.5%.

وتلقت وزارة الزراعة، تقريرًا من الدكتور محمد عبدالمجيد رئيس لجنة مبيدات الآفات الزراعية، يؤكد "أنه سبق وأن تم التنسيق مع أحد الباحثين بقسم بحوث الحشرات بجامعة ولاية ميتشيجن بالولايات المتحدة الأمريكية على تنفيذ مشروع بحثيى بتقدير القيم القصوى لمتبقيات مبيد" أميستار توب 32.5%SC " المحتوى على المادتين الفعالتين (Azoxystrobin+Difenocoazole) على محصول الجوافة.

وأوضح رئيس لجنة المبيدات، أنه تم تشكيل فريق علمى برئاسته وعدد من أعضاء اللجنة، وتم إنجاز أعمال المشروع علميا وفنيا على اعلى مستوى وباستخدام احدث التقنيات العالمية فى هذا المجال، لافتًا إلى أنه تم التوصل إلى حساب القيم القصوى لمتبقيات المادتين الفعالتين فى محصول الجوافة.

وقال التقرير، إنه ورد إلى اللجنة الشهر الماضى، تقريرًا من الباحث الأمريكى مفاده اعتماد قيمة الحدود القصوى المسموح بتواجدها للمبيد Azoxystrobin فى محصول الجوافة وقدرها 0.2 ميليجرام/كجم، وذلك فى الاجتماع الأخير لمجموعة العمل (JMPR)، والتى تضم نخبة من خبراء ذوى التخصص من منظمتى الأغذية والزراعة والصحة العالمية التابعتين للأمم المتحدة، ووفقًا للتقرير فإن هذه القيمة ستكون معتمدة فى هيئة كودكس العالمية كقيمة مرجعية فى يوليو 2020، وأنه يجرى حاليًا التقديم لاعتماد القيمة الخاصة بمبيد (Difenocoazole) فى نهاية العام 2019 ليتم اعتمادها فى هيئة كودكس العالمية خلال عام 2021.

وأضاف التقرير، أن هذا العمل يعد إنجازا علميا غير مسبوقا فى دول العالم النامى وأن ثمرة هذا العمل جاءت نتيجة للعمل الجاد المبنى على الأسس العلمية المرجعية من قبل الفريق العلمى للمشروع.