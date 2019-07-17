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"البورسعيدية" يستغيثون من انقطاع مياه الشرب.. ورئيس الشركة: جار حل الأزمة

الأربعاء، 17 يوليه 2019 11:36 ص
"البورسعيدية" يستغيثون من انقطاع مياه الشرب.. ورئيس الشركة: جار حل الأزمة انقطاع مياه الشرب
بورسعيد - فريق المحافظات

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يشتكى أهالى محافظة بورسعيد من ظاهرة انقطاع مياه الشرب على مدار الــ24 ساعة دون إبداء أسباب، مما أدى إلى حالة من الغضب على صفحات التواصل الاجتماعى بسبب تجاهل الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى لمعاناة مواطنى مدينتى بورسعيد وبورفؤاد وعدم إيجاد الحلول العاجلة لتوفير المياه.

 

ومن جانبهم ناشد المواطنين بمدينتى بورسعيد وبورفؤاد المحافظ اللواء عادل الغضبان سرعة التدخل والتواصل مع وزير الرى والقائمين على الشركة القابضة لمياة الشرب لإنهاء مشكلة انقطاع المياه بصفة مستمرة وبدون إبداء أية أسباب فضلا عن تجاهل المسئولين لمعاناتهم.

 

ومن جانبه أكد اللواء عبدالحميد عصمت رئيس مجلس إدارة شركة محافظات القناة لمياه الشرب والصرف الصحى من خلال بيان صدر له منذ قليل انه يتابع لحظة بلحظة عملية ضخ المياه الواردة لمحطة القنطرة غرب والتى تغذى محطة الرسوة لضخ المياه إلى مدينتى بورسعيد وبورفؤاد.

 

وقال عبد المجيد خلال لقائه مع اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد بأنه استعراض الموقف النهائى لعملية تطهير ترعة العباسة لزيادة منسوب المياه لتلبية احتياجات المواطنين من المياه والعمل على اتخاذ كافة الإجراءات التى من شأنها عمل المحطة بكفاءة عالية وبكامل طاقتها وإزالة كافة العوائق التى تؤثر على ضعف المياه بمدينة بورسعيد.

 

وأضاف أن المحافظ شدد على ضرورة بذل الجهود خاصة من جانب الرى للإسراع فى تنفيذ أعمال التطهير وضرورة الالتزام بتوفير منسوب المياه المطلوب والقيام بأعمال تطهير الترعة من ورد النيل والحشائش بشكل دورى للحفاظ على معدلات ضخ مياه الشرب بشكل طبيعى لمحطة الرسوة المغذية لمحافظة بورسعيد.


انقطاع مياه الشرب

بورسعيد

بورفؤاد

محافظ بورسعيد

اهالى بورسعيد

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