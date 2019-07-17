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رغم تحذيرات بيونج يانج..

البنتاجون يؤكد استعداد سول وواشنطن لإجراء مناورات مشتركة

الأربعاء، 17 يوليه 2019 09:51 ص
البنتاجون يؤكد استعداد سول وواشنطن لإجراء مناورات مشتركة رئيس كوريا الجنوبية وترامب و وزعيم كوريا الشماليه
واشنطن (أ ش أ)

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أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية، أن كوريا الجنوبية والولايات المتحدة تستعدان لإجراء مناورات عسكرية مشتركة فى هذا الخريف، على الرغم من تحذير كوريا الشمالية من أن المناورات ستؤثر على آفاق المحادثات النووية على مستوى العمل بين البلدين.

وكانت وزارة الخارجية الكورية الشمالية حذرت أمس الثلاثاء، من أن تدريبات "19 - 2 دونج ماينج" المقرر إجراؤها فى خلال شهر أغسطس المقبل، تتعارض مع الالتزام الذى قطعه الرئيس الأمريكى دونالد ترامب عندما عقد اجتماعا مفاجئا مع الزعيم الكورى الشمالى كيم جونج-أون فى 30 يونيو.

وقالت بيونج يانج، "إذا استمرت المناورات العسكرية بالفعل، فسيؤثر ذلك على المحادثات على مستوى العمل بين كوريا الشمالية والولايات المتحدة .. وسنتخذ قرارنا بشأن افتتاح المحادثات على مستوى العمل مع مراقبة تحركات الولايات المتحدة فيما بعد."

وردا على سؤال حول الموقف الأمريكى، قال المتحدث باسم البنتاجون دفيف إيستبورن - حسبما نقلت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية "يونهاب" اليوم الأربعاء، إن برنامج التدريبات العسكرية المشتركة تم تعديله بالفعل بالتعاون مع كوريا الجنوبية من أجل الحفاظ على موقف استعدادهما ودعم الدبلوماسية مع كوريا الشمالية، مضيفا أن هذه التدريبات المنتظمة تظهر التزام الولايات المتحدة تجاه التحالف بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة والدفاع عن شبه الجزيرة الكورية.

وتخطط كوريا الجنوبية والولايات المتحدة لإجراء تدريبات "دونج ماينج" فى شهر أغسطس، لتحل محل تدريبات "أولجى فريدوم جارديان" الصيفية، كجزء من إعادة تنظيم التدريبات الرئيسية التى تهدف إلى دعم جهود السلام مع الشمال.

وأثناء التدريبات، يخطط الجانبان لاختبار القدرة التشغيلية الأولية لكوريا الجنوبية فى خطوة أولية للتحقق مما إذا كانت كوريا الجنوبية فى طريقها للوفاء بالشروط المطلوبة، لنقل حق السيطرة على العمليات العسكرية فى زمن الحرب إليها.

وفى شهر مارس الماضى، أطلق الحليفان تدريبات "دونج ماينج" لأول مرة لتحل محل تدريبات "الحل الرئيسى" و"فرخ النسر".

 


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