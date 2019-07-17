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الإليزيه: تولى وزيرة النقل الفرنسية حقيبة البيئة

الأربعاء، 17 يوليه 2019 10:32 ص
الإليزيه: تولى وزيرة النقل الفرنسية حقيبة البيئة الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون
وكالات الأنباء

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أعلن قصر الإليزيه اليوم الأربعاء، أن وزيرة النقل، إليزابيث بورني ستتولى حقيبة البيئة، فى أعقاب استقالة وزير البيئة الفرنسى فرانسوا دوروجي.

 

وحسب موقع روسيا اليوم، ستحتفظ بورني البالغة من العمر 58 عاما بوزارة النقل، في خطوة وصفتها بأنها "شرف كبير".

 

وقالت: "إن الثقة التي منحني إياها رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء شرف عظيم. وأنا عاقدة العزم على مواصلة هذا الكفاح الأساسي الذي هو الانتقال البيئي والتضامن".

 

وفي وقت سابق من أمس الثلاثاء، قدم دوروجي استقالته من منصبه، بعد أيام من جدل أثاره تقرير كشف عن استضافته حفلات عشاء فاخرة عندما كان رئيسا للجمعية الوطنية الفرنسية.

 


وزيرة النقل الفرنسية

فرنسا

الاليزيه

وزارة البيئة

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