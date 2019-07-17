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الإفتاء: يجوز تخدير الحيوان أو صعقه بالكهرباء قبل ذبحه بشروط

الأربعاء، 17 يوليه 2019 05:01 م
الإفتاء: يجوز تخدير الحيوان أو صعقه بالكهرباء قبل ذبحه بشروط دار الإفتاء المصرية
كتب على عبد الرحمن

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أوضحت دار الإفتاء المصرية، حكم تخدير الحيوان قبل ذبحه، ردا على سؤال أحد المتابعين جاء نصه:"يُصدر المركز الإسلامي الرسمي في بلادنا ترخيص الاستهلاك الخاص باللحم الحلال، فهل يجوز للمسلم أن يأكل من لحم هذا الحيوان دون أن يعرف هل تم ذبحه وفقًا للطريقة الشرعية أم أنه قد تم تخديره؟"
 
وقالت دار الإفتاء المصرية عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك: "للمسلم أن يكتفي بفتوى المركز الإسلامي في بلده إذا كان معتمدًا موثوقًا به، وليس مأمورًا بالبحث والتنقيب فيما وراء ذلك".
 
وتابعت دار الإفتاء:" أما عن تخدير الحيوان قبل ذبحه: فإنه يجوز شرعًا إضعاف مقاومة الحيوانات قبل ذبحها؛ سواء أكان ذلك بتخديرها تخديرًا خفيفًا، أم بصعقها بتيار كهربائي منخفض الضغط، أم بغير ذلك مِن الأساليب التي يقررها المتخصصون، بشرط ألَّا يؤدي هذا التخدير أو الصعق إلى موتها لو تُرِكَت دون ذبح، بل تحيا حياةً مستقرة، ثم تُذبَحُ بعد ذلك بالطريقة الشرعية في الذكاة، فتكون حلالًا حينئذٍ. فإذا أدَّى شيءٌ مِن ذلك لِموتِ الحيوان قبل ذبحه فإنه يعتبر ميتةً ويَحرُمُ أكلُه".
 
 

 


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