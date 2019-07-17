اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم الأربعاء

يقدم اليوم السابع لقرائه خدمة اعرف كل حاجة فى دقيقة وتضمن عددا من الأخبار والتقارير المهمة اليوم الأربعاء، على رأسها، الرئيس عبد الفتاح السيسى يجتمع بوزير الدفاع ويشيد ببطولات وتضحيات القوات المسلحة.





السيسى يجتمع بوزير الدفاع ويشيد ببطولات وتضحيات القوات المسلحة





مد سداد قسط الإعلان الـ 8 و9 و10 بالإسكان الاجتماعى حتى نهاية سبتمبر





الحكومة تعلن تخفيض الحد الأدنى للقبول بالجامعات لطلاب شمال سيناء بواقع 2%





أسعار الذهب تتراجع 3 جنيهات وعيار 21 يسجل 648 جنيها للجرام





التضامن: توزيع 500 ألف كارت للخدمات المتكاملة لذوى الإعاقة الأسبوع المقبل





رئيس الوزراء: "رئيس الجمهورية يضعنا تحت ضغط لتحقيق طموحات الشعب المصرى"





ضبط تاجر عملة تقدر تعاملاته بـ 30 مليون جنيه ومليون دولار





الأرصاد: غداً انخفاض الحرارة 5 درجات.. والعظمى بالقاهرة 37 درجة





راحة 24 ساعة فى بالأهلى عقب العودة من معسكر إسبانيا





الزمالك يعسكر 48 ساعة قبل مواجهة الجونة