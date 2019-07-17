اعتقال شخص للاشتباه بتورطه فى اختراق شبكة وكالة الإيرادات البلغارية

صوفيا (أ ش أ)

أعلنت المتحدثة باسم وزارة الداخلية البلغارية، اليوم الأربعاء، اعتقال شخص يشتبه بتورطه فى اختراق شبكة الوكالة الوطنية للإيرادات وتسريب بيانات شخصية ومالية لملايين الأشخاص.

وقالت المتحدثة - حسبما ذكرت شبكة (يورونيوز) الأوروبية - "لدينا مشتبه به تم اعتقاله"، دون الكشف عن المزيد من التفاصيل.

وكانت الحكومة البلغارية قد أعلنت أمس أن متسللين سرقوا البيانات المالية الشخصية لآلاف البلغار ونشروها باستخدام عنوان بريد إلكترونى فى روسيا، مشيرة إلى أن مصدر الهجوم ربما كان من الخارج وأنه بدأ فى أواخر يونيو.