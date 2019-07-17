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استمرار المقابلات الشخصية للمتقدمين لمسابقة القيادات المحلية لليوم الثانى

الأربعاء، 17 يوليه 2019 12:31 م
استمرار المقابلات الشخصية للمتقدمين لمسابقة القيادات المحلية لليوم الثانى مقابلات - أرشيفية
كتب على عبد الرحمن

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واصلت وزارة التنمية المحلية، لليوم الثانى على التوالى، إجراء المقابلات الشخصية للمتقدمين لمسابقة القيادات المحلية التى أعلنت عنها الوزارة مؤخراً لشغل الأماكن الشاغرة من الدرجات الممتازة والعالية ومديرى العموم والعمل كسكرتيرى عموم محافظات وسكرتيرى عموم مساعدين ورؤساء مراكز ومدن وأحياء فى جميع المحافظات.
 
وبلف عدد المتقدمين فى الإعلان الذى حمل رقم رقم 2 لسنة 2019، بلغ 1183 متقدم، استوفى الشروط من بينهم 1114 متقدم، لافتة إلى أنه تقدم للمسابقة على الدرجة 101، وتقدم لدرجة المدير العام 716 موظفًا، فيما تقدم للدرجة العالية 297 ، وبلغ عدد القيادات المطلوبة فى الإعلان 65 قيادة.
 
وكانت الوزارة قد أعلنت أن المقابلات الشخصية، بدأت أمس الثلاثاء، حيث تتم من خلال لجنة برئاسة الوزير وعضوية بعض المحافظين الحاليين والسابقين هم الدكتور اسماعيل طه محافظ كفر الشيخ واللواء عبدالحميد الهجان محافظ قنا، واللواء محمود عشماوى، محافظ القليوبية السابق، بالإضافة إلى خبراء الإدارة المحلية وأساتذة الجامعة وعضو من مجلس الدولة والتنظيم والإدارة.
 
وأكدت الوزارة حرصها على تطبيق مبادئ الكفاءة والشفافية والحوكمة والعدالة في اختبار القيادات الجديدة وذلك لرفع كفاءة العمل في المحافظات وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، مشيرة إلى أنه تم إجراء اختبار تحريري للمتقدمين، بمعهد إعداد القادة التابع لوزارة التخطيط والإصلاح الإدارى على المهارات القيادية والسلوكية والحاسب الآلى واللغات والمعلومات العامة.
 
 

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