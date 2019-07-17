إحالة عامل للجنايات بتهمة قتل زوجته إثر خلافات بينهما فى حلوان

كتب كريم صبحى

أمرت نيابة حلوان، بإحالة عامل لمحكمة الجنايات، بتهمة قتل زوجته بسبب خلافات أسرية بينهما.

تعود أحداث الواقعة بتلقى قسم شرطة حلوان، بلاغا من عامل بوفاة شقيقته ربة منزل، واتهم زوجها بالتعدى عليها بالضرب بالأيدى محدثا إصابتها التى أودت بحياتها بسبب خلافات زوجية بينهما ولاذ بالفرار.

وبإجراء التحريات تبين صحة الواقعة، وأن زوج المجنى عليها وراء ارتكاب الواقعة، وبتكثيف التحريات تبين فرار المتهم إلى بلدته بمحافظة سوهاج عقب ارتكابه الواقعة.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه بمأمورية بالتنسيق مع قطاع الأمن العام، والتى أسفرت عن ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه بسبب خلافات زوجية بينهما.