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أمير منطقة الجوف يطلق برنامج "المسعف الإلكترونى"

الأربعاء، 17 يوليه 2019 11:20 ص
أمير منطقة الجوف يطلق برنامج "المسعف الإلكترونى" الأمير فيصل بن نواف بن عبد العزيز أمير منطقة الجوف
وكالات الأنباء

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أطلق الأمير فيصل بن نواف بن عبد العزيز أمير منطقة الجوف، برنامج المسعف الإلكترونى ونظام تتبع السيارات.

جاء ذلك خلال استقباله بمكتبه بالإمارة اليوم، رئيس هيئة الهلال الأحمر السعودي الدكتور محمد بن عبد الله القاسم، يرافقه مدير عام فرع الهيئة بالمنطقة فيصل بن حواس الشمري وعدد من مسئولي الهيئة.

وحسب وكالة الأنباء السعودية، استعرض سير العمل في فروع الهيئة بالمنطقة وحصول الفرع على نسبة 100% في مؤشر رضى المستفيد كأول فرع في المملكة يحصل على هذه النسبة، وتصدر المؤشر العام للخدمات الإسعافية على مستوى المملكة خلال الستة الأشهر الماضية لأسابيع كثيرة.

ونوه أمير منطقة الجوف بالدور الذي يقوم به رجال الهلال الأحمر السعودي وما تحقق للفرع من نسب ومؤشرات على مستوى فروع الهيئة بالمملكة تؤكد تضافر الجهود وحرص العاملين في الفرع للعمل بروح الفريق الواحد، لافتًا إلى الدور الكبير الذي يقوم به الهلال الأحمر من تقديم خدمات إنسانية تسهم في إنقاذ أرواح البشر، مقدما شكره لجميع العاملين في هذا القطاع.

من جهته، أوضح رئيس هيئة الهلال الأحمر السعودي، أن الهيئة تسعى من خلال هذه البرامج إلى تقليل زمن سرعة استجابة الإسعاف للبلاغات الواردة إلى غرف العمليات، مبينًا أن هذه الأنظمة تقوم بربط آلي للمسعف الإلكتروني مع المستشفيات الحكومية.

وأفاد أن برنامج المسعف الإلكتروني يُعد أحد الأنظمة المتطورة في غرفة العمليات لإدارة الخدمات الطبية الإسعافية الميدانية، ويتميز بسرعة استقبال البلاغات وقبولها وتحديد المسار الأمثل لسيارة الإسعاف، واختيار المستشفى المناسب، وتسجيل بيانات التقرير الإسعافي إلكترونيًا، ليساعد المستشفيات على رفع درجة الاستعداد لاستقبال الحالات الإسعافية في أسرع وقت، ويعد من مشاريع مبادرة سرعة استجابة الإسعاف للمكالمات الطارئة في برنامج التحول الوطني 2020.

 


منطقة الجوف

السعودية

المسعف الالكترونى

تتبع السيارات

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