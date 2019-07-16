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"FDA" تعلن خفض نسبة النكيوتين فى السجائر الإلكترونية حماية للشباب والأطفال

الثلاثاء، 16 يوليه 2019 04:00 م
"FDA" تعلن خفض نسبة النكيوتين فى السجائر الإلكترونية حماية للشباب والأطفال العودة للسجائر العادية عند خفض مستوى النيكوتين فى السجائر الالكترونية
كتبت أمل علام

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كشفت صحيفة "ديلى ميل "البريطانية، أن نصف مستخدمي السجائر الإلكترونية الشباب الذين مازالوا يدخنون السجائر الإلكترونية، سيلجئون إلى تدخين السجائر العادية التقليدية، إذا خفضت القوانين النيكوتين الموجود فى السجائر الألكترونية.

العودة للسجائر العادية
العودة للسجائر العادية

وقالت الصحيفة، تقوم هيئة الأغذية والأدوية الأمريكية "FDA "، بوضع لوائح بشأن السجائر الإلكترونية، بما في ذلك قيود محتوى النيكوتين، في أعقاب اقبال المراهقين بشكل وبائى على تدخين السجائر الألكترونية.

وأشارت الصحيفة الى أن47 % من الشباب البالغين، الذين يدخنون السجائر الألكترونية، قالوا إنهم سيدخنون السجائر العادية، إذا لم تحتوي  السجائر الإلكترونية على النيكوتين.

واوضح التقرير، إن تقييد النكهات على التبغ، من شأنه أن يدفع 17 % من الفئة العمرية من 18 إلى 29 عامًا للتدخين أكثر، والإقلال من استخدام السجائر الألكترونية.

وأشارت دراسة جديدة إلى أن تنظيم السجائر الإلكترونية، قد يكون له عواقب غير مقصودة، وهي إعادة استخدام السجائر العادية.

 

في دراسة استقصائية لجامعة" ديوك"، قال شباب امريكي ممن أدلوا بأصواتهما عن التدخين والدخان، إن القيود المفروضة على محتوى النيكوتين والنكهات السائلة الإلكترونية القابلة للتعديل، قد تدفعهم إلى تدخين سجائر قابلة للاحتراق "السجائر العادية".

وأشارت الصحيفة، إلى أنه قد تكون السيجارة الإلكترونية أقل ضرراً، من السجائر القابلة للاحتراق ، لكنها لا تزال تحتوي على النيكوتين الشديد الإدمان، وتشكل مخاطر صحية، بما في ذلك على القلب، والأوعية الدموية.

يعتقد مؤلفو الدراسة، أن لوائح السيجارة الإلكترونية ستكون مفيدة بشكل عام، لكن يجب الحذر من ضرورة وضع قيود مع مراعاة متأنية لكيفية استجابة الأشخاص المدمنين للنيكوتين.

 

وأكد التقرير، أن ما دفع هيئة الأغذية والأدوية الأمريكية، (أو على الأقل التردد في تنظيم المقاييس الإلكترونية) لهذا لم يكن بسبب  استخدام المراهقين،

ولكن معدل تدخين الأطفال، كان هو الدافع للوكالة لتغيير أسلوبها فى التعامل مع المشكلة ،وهذا ما جعل سكوت جوتليب، مفوض هيئة الأغذية والأدوية السابق،يبدأ عملية إنشاء اللوائح المتعلقة بالممارسات الإلكترونية، وفي محاولة لثني الأطفال، والمراهقين، عن تدخين السجائر الألكترونية، طالبت (FDA) الشركات المنتجة للسجائر الالكرونية بتغيير استراتيجياتها التسويقية والإعلانية، لكنها تدرس الآن فقط اللوائح التي يجب وضعها على محتوى النيكوتين للأجهزة، والسوائل التي تيتم تسخينها.

وقال الدكتور لورين باسيك، مؤلف الدراسة الرئيسي وأستاذ مساعد في الطب النفسي: "تتمتع هيئة الأغذية والدوية الامريكية الآن بسلطة تنظيمية على جميع منتجات التبغ، بما في ذلك السجائر الإلكترونية، ونعلم أن بعض المجتمعات قد اتخذت إجراءات لحظر منتجات السجائر الإلكترونية المنكهة".

في الأسبوع الماضي، أشارت دراسة استقصائية لمراكز السيطرة على الأمراض، والوقاية منها (CDC)، إلى أن 8 من كل 10 مدخنين للسجائر الحاليين يفضلون فرض قيود على مستويات النيكوتين الإلكترونى، لكن معظم مستخدمي السجائر الإلكترونية، وخاصة الشباب يستخدمون السجائر الالكترونية بجانب السجائر القابلة للاحتراق، ويبدو أنهم يشعرون بشكل مختلف عن اللوائح.

في السيناريو الأول، ستكون السجائر الألكترونية متاحة، ولكن فقط في السائل الإلكتروني الخالي من النيكوتين (0 nicotine).

وقال47 % من المشاركين فى الدراسة، أنهم على الأرجح يستخدمون الأجهزة بشكل أقل أو سيتخلون عنها تمامًا، لكنهم قالوا إنهم سيقبلون أكثر على تدخين السجائر القابلة للاحتراق" "السجائر العادية".

 


السجائر الالكترونية

خفض مستوى النيكوتين

هيئة الاغذية والادوية

السجائر العادية

التدخين

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FDA

تدخين المراهقين

تدخين الاطفال

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