الرئيسية أخبار عالمية وزير الخارجية البرتغالى يعلن تعليق إصدار تأشيرات دخول الإيرانيين لأسباب أمنية الثلاثاء، 16 يوليه 2019 07:59 م وزير الخارجية البرتغالى سانتوس سيلفا كتب أحمد عبد الرحمن مشاركة اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء أعلن وزير الخارجية البرتغالى أوجوشتو سانتوس سيلفا ، تعليق إصدار تأشيرات دخول الإيرانيين لأسباب أمنية، وذلك حسبما أفادت فضائية "سكاى نيوز عربية"، فى خبر عاجل لها. وزير الخارجيه البرتغالى ايران اسباب امنيه مشاركة اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء الموضوعات المتعلقة وزير الخارجية البرتغالى: حديث السيسى عن مكافحة الإرهاب غاية فى الأهمية الخميس، 19 أكتوبر 2017 01:22 م وزير الخارجية البرتغالى يصل القاهرة الأربعاء، 18 أكتوبر 2017 09:07 م وزير الخارجية البرتغالى يصل القاهرة على رأس رفد فى زيارة تستغرق يومين الأحد، 12 يونيو 2016 02:57 م لا توجد تعليقات على الخبر اضف تعليق تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة ارسال بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع فيلم بيونسيه Homecoming يفوز بستة ترشيحات Emmys GOT يضرب بالانتقادات عرض الحائط ويحقق رقما قياسيا جديدا فى الـ Emmys شاهد نعومى واتس فى كواليس المسلسل الجديد المشتق من Game of thrones فيل هائج فى عنبر 7 .. رحلة سائحين فى الغابة تنتهى بشكل مرعب أول صورة من كواليس المسلسل الجديد المشتق من Game of thrones كلاكيت أول مرة.. بدء تصوير الجزء الثانى من فيلم A Quiet Place من البداية للنهاية.. بالساعة والدقيقة خسوف القمر الجزئى بمصر توقيتات ومراحله شاهد فى دقيقة ..مشوار تونس قبل المنافسة على برونزية أمم أفريقيا تنسيق المرحلة الأولى الأحد بحد أدنى97.7% لعلمى علوم و95%للرياضة و80%أدبى معهد البحوث الفلكية يعلن ذروة خسوف القمر الساعة 11 ونصف مساء المالية تغلق لأول مرة حسابات الموازنة الختامية نفس يوم نهاية السنة المالية فيديو معلوماتى..5 طرق للشكوى من ارتفاع أسعار فواتير الكهرباء المزيد من Trending Plus
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