وزير الخارجية البرتغالى يعلن تعليق إصدار تأشيرات دخول الإيرانيين لأسباب أمنية

كتب أحمد عبد الرحمن

أعلن وزير الخارجية البرتغالى أوجوشتو سانتوس سيلفا ، تعليق إصدار تأشيرات دخول الإيرانيين لأسباب أمنية، وذلك حسبما أفادت فضائية "سكاى نيوز عربية"، فى خبر عاجل لها.