وزير البيئة الفرنسى يستقيل من منصبه على خلفية اتهامه بالبذخ

باريس (أ ش أ)

تقدم وزير البيئة الفرنسى فرانسوا دو روجى، اليوم الثلاثاء، باستقالته لرئيس الوزراء الفرنسى إدوار فيليب؛ عقب انتقادات واسعة تتهمه بالبذخ.

ذكرت ذلك قناة "فرانس 24" الإخبارية الفرنسية.. دون التطرق لمزيد من التفاصيل فى هذا الشأن.

وأكد راديو "فرنسا الدولى" أن الوزير دو روجى يعتبر نفسه ضحية "قتل لوسائل الإعلام"، مشيرة إلى أنه تقدم بشكوى تشهير ضد موقع (ميديا بارت) الاستقصائي.

وواجه وزير البيئة الفرنسى - مؤخرًا - حملة انتقادات واسعة إثر تقارير صحافية تتهمه بإقامة مآدب عشاء فاخرة لبعض ذوى النفوذ فى مجال الطاقة حيث تحدثت التقارير عن إنفاقه مبلغ 63 ألف يورو من الخزينة العامة للدولة لتجديد سكنه الوظيفى.