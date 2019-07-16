سوبر كورة
Ads
الثلاثاء، 16 يوليه 2019 04:38 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
عفوا.. لا يوجد مباريات اليوم
الرئيسية أخبار عالمية

وزير البيئة الفرنسى يستقيل من منصبه على خلفية اتهامه بالبذخ

الثلاثاء، 16 يوليه 2019 04:01 م
وزير البيئة الفرنسى يستقيل من منصبه على خلفية اتهامه بالبذخ فرانسوا دو روجى
باريس (أ ش أ)

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تقدم وزير البيئة الفرنسى فرانسوا دو روجى، اليوم الثلاثاء، باستقالته لرئيس الوزراء الفرنسى إدوار فيليب؛ عقب انتقادات واسعة تتهمه بالبذخ.

ذكرت ذلك قناة "فرانس 24" الإخبارية الفرنسية.. دون التطرق لمزيد من التفاصيل فى هذا الشأن.

وأكد راديو "فرنسا الدولى" أن الوزير دو روجى يعتبر نفسه ضحية "قتل لوسائل الإعلام"، مشيرة إلى أنه تقدم بشكوى تشهير ضد موقع (ميديا بارت) الاستقصائي.

وواجه وزير البيئة الفرنسى - مؤخرًا - حملة انتقادات واسعة إثر تقارير صحافية تتهمه بإقامة مآدب عشاء فاخرة لبعض ذوى النفوذ فى مجال الطاقة حيث تحدثت التقارير عن إنفاقه مبلغ 63 ألف يورو من الخزينة العامة للدولة لتجديد سكنه الوظيفى.

 

 

 


فرانسوا دو روجى

وزير البيئه الفرنسى

استقاله وزير البيئه الفرنسى

فرنسا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
أول صورة من كواليس المسلسل الجديد المشتق من Game of thrones

أول صورة من كواليس المسلسل الجديد المشتق من Game of thrones

كلاكيت أول مرة.. بدء تصوير الجزء الثانى من فيلم A Quiet Place

كلاكيت أول مرة.. بدء تصوير الجزء الثانى من فيلم A Quiet Place

من البداية للنهاية.. بالساعة والدقيقة خسوف القمر الجزئى بمصر توقيتات ومراحله

من البداية للنهاية.. بالساعة والدقيقة خسوف القمر الجزئى بمصر توقيتات ومراحله

شاهد فى دقيقة ..مشوار تونس قبل المنافسة على برونزية أمم أفريقيا

شاهد فى دقيقة ..مشوار تونس قبل المنافسة على برونزية أمم أفريقيا

تنسيق المرحلة الأولى الأحد بحد أدنى97.7% لعلمى علوم و95%للرياضة و80%أدبى

تنسيق المرحلة الأولى الأحد بحد أدنى97.7% لعلمى علوم و95%للرياضة و80%أدبى

معهد البحوث الفلكية يعلن ذروة خسوف القمر الساعة 11 ونصف مساء

معهد البحوث الفلكية يعلن ذروة خسوف القمر الساعة 11 ونصف مساء

المالية تغلق لأول مرة حسابات الموازنة الختامية نفس يوم نهاية السنة المالية

المالية تغلق لأول مرة حسابات الموازنة الختامية نفس يوم نهاية السنة المالية

فيديو معلوماتى..5 طرق للشكوى من ارتفاع أسعار فواتير الكهرباء

فيديو معلوماتى..5 طرق للشكوى من ارتفاع أسعار فواتير الكهرباء

فرج عامر يعلن تولى حسن شحاتة الإدارة الفنية للمنتخب

فرج عامر يعلن تولى حسن شحاتة الإدارة الفنية للمنتخب

الكهرباء تنتهى من تركيب 7 ملايين و600 ألف عداد مسبق الدفع

الكهرباء تنتهى من تركيب 7 ملايين و600 ألف عداد مسبق الدفع

25 معلومة عن قانون التأمينات والمعاشات الجديد بعد تسليمه لمجلس الدولة

25 معلومة عن قانون التأمينات والمعاشات الجديد بعد تسليمه لمجلس الدولة

إنتصار جديد للنساء ..تعيين أول امرأة رئيسا لأكاديمية القوات الجوية اليونانية

إنتصار جديد للنساء ..تعيين أول امرأة رئيسا لأكاديمية القوات الجوية اليونانية

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة