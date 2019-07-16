سوبر كورة
Ads
الثلاثاء، 16 يوليه 2019 06:37 ص
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
عفوا.. لا يوجد مباريات اليوم
الرئيسية تقارير مصرية

هندسة القاهرة تبدأ 4 برامج جديدة بنظام الساعات المعتمدة سبتمبر المقبل

الثلاثاء، 16 يوليه 2019 06:00 ص
هندسة القاهرة تبدأ 4 برامج جديدة بنظام الساعات المعتمدة سبتمبر المقبل جامعة القاهرة
كتب وائل ربيعى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلن الدكتور السيد تاج الدين، عميد كلية الهندسة جامعة القاهرة، بدء الدراسة بأربعة برامج جديدة بنظام الساعات المعتمدة فى سبتمبر 2019، ليصل عدد برامج الساعات المعتمدة إلى 15برنامج فضلا عن 12 برنامج بنظام الفصلين.

وأضاف تاج الدين، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أن هذه البرامج تأتى تطبيقا لسياسة الدولة فى إنشاء برامج جديدة ذات صلة مباشرة باحتياجات سوق العمل الفعلية الحالية والمستقبلية بمصر والعالم و التركيز على التخصصات التى تخدم الخطة التنموية المصرية.

وتابع عميد كلية الهندسة، أنه تم تطوير لائحة برامج الساعات المعتمدة وإنشاء برامج جديدة في مجالات الهندسة الميكانيكية وهى تخصص هندسة الطاقة المستدامة، وتخصص هندسة التصميم الميكانيكى، وتخصص الميكاترونكس تخصص هندسة التصنيع و المواد، وتخصص الهندسة الصناعية و الإدارة على أن تبدأ الدراسة بها في سبتمبر 2019.

وأضاف أنه تم فتح باب التسجيل المبكر للالتحاق ببرامج الساعات المعتمدة بالكلية للطلاب المستجدين و الطلاب المحولين، وأنه جارى الاستعداد لاستقبال الطلاب بعد ظهور نتيجة تنسيق القبول بالجامعات، حيث يشترط حصول الطالب على الحد الأدنى لكليات القطاع الهندسي بالجامعات الحكومية، وأنه تم تطوير لوائح الكلية لبرامج نظام الفصلين وبرامج الساعات المعتمدة بحيث تتواكب مع لوائح كبرى الجامعات بالعالم وتتماشى مع متطلبات سوق العمل بمصر و العالم.

وأكد الدكتور محمد عثمان الخشت، أنه عند تصميم البرامج الجديدة وتطوير اللوائح القائمة سواء بنظام الفصلين أو بنظام الساعات المعتمدة يتم مراعاة الوظائف المستقبلية، والتأكد من مواكبة البرامج الجديدة لخطة الدولة التنموية الإقتصادية والاجتماعية، وإجراء دراسة مستفيضة لسوق العمل.

وأكد الخشت، مراعاة قواعد و آليات الجودة و الإعتماد الأكاديمى، والالتزام بالاطار المرجعي للمجلس الاعلي للجامعات، ودراسة البرامج المشابهة في الجامعات العالمية، ودراسة الامكانيات المادية و البشرية لكلية الهندسة جامعة القاهرة، ورصد امكانيات اضافية لتطوير المعامل و قاعات المحاضرات لاستيعاب الطلاب الجدد.

 


كلية الهندسة

جامعة القاهرة

برامج دراسية

كليات جامعه القاهره

برامج الدراسه بجامعه القاهره

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
أنواع كروت الائتمان وأفضل طرق استخدامها فى برنامج "بنكنوت" على "نغم إف إم"

أنواع كروت الائتمان وأفضل طرق استخدامها فى برنامج "بنكنوت" على "نغم إف إم"

فضيحة قطرية.. المعارضة تنشر تقارير كارثية عن التدخين والتلوث بالمستشفيات

فضيحة قطرية.. المعارضة تنشر تقارير كارثية عن التدخين والتلوث بالمستشفيات

لماذا يخشى تميم سقوط حليفه "العثمانلى"؟.. إخماد سعير قردوغان سيخنق الحرائق التى تشعلها الدوحة فى المنطقة.. كاتبة سعودية تفضح الحمدين: نجت من العقوبات الأمريكية بالرشاوى التى يدفع ثمنها المواطن القطرى

لماذا يخشى تميم سقوط حليفه "العثمانلى"؟.. إخماد سعير قردوغان سيخنق الحرائق التى تشعلها الدوحة فى المنطقة.. كاتبة سعودية تفضح الحمدين: نجت من العقوبات الأمريكية بالرشاوى التى يدفع ثمنها المواطن القطرى

رياض محرز: مواجهة السنغال "صعبة".. وجوارديولا مدرب رائع

رياض محرز: مواجهة السنغال "صعبة".. وجوارديولا مدرب رائع

المقاولون العرب يفقد نصف القوة الهجومية أمام الأهلى

المقاولون العرب يفقد نصف القوة الهجومية أمام الأهلى

لطلاب الثانوية العامة.. 15 معلومة عن كيفية التظلم على نتيجة الدور الأول

لطلاب الثانوية العامة.. 15 معلومة عن كيفية التظلم على نتيجة الدور الأول

12 نصيحة لحمايتك من مخاطر الحرائق والماس الكهربائى.. تعرف عليها

12 نصيحة لحمايتك من مخاطر الحرائق والماس الكهربائى.. تعرف عليها

طبول الانتخابات تدق فى اتحاد الكرة.. جمال علام وطاهر أبو زيد والشامى يجهزون لخوض الصراع على منصب الرئيس.. محمود طاهر يرفض العودة للعمل العام الرياضى.. والجميع ينتظر قرارات وزير الرياضة بشأن المرحلة الانتقالية

طبول الانتخابات تدق فى اتحاد الكرة.. جمال علام وطاهر أبو زيد والشامى يجهزون لخوض الصراع على منصب الرئيس.. محمود طاهر يرفض العودة للعمل العام الرياضى.. والجميع ينتظر قرارات وزير الرياضة بشأن المرحلة الانتقالية

المرور : كاميرات مراقبة منتشرة بمحيط الإغلاق الجزئى للطريق الدائرى لمنع الزحام

المرور : كاميرات مراقبة منتشرة بمحيط الإغلاق الجزئى للطريق الدائرى لمنع الزحام

الجزائر تتصدر 3 منتخبات بدون هزيمة فى أمم أفريقيا 2019

الجزائر تتصدر 3 منتخبات بدون هزيمة فى أمم أفريقيا 2019

"شيزوفرينيا على برانويا".. السلطان العثمانلى يثير الشفقة بكتاب يمجد فيه ذاته

"شيزوفرينيا على برانويا".. السلطان العثمانلى يثير الشفقة بكتاب يمجد فيه ذاته

كيف أهدى كبار الأدباء أعمالهم لـ نجيب محفوظ.. توفيق الحكيم يصفه بـ"الكاتب المؤمن" و"العبقرى".. صلاح عبد الصبور لقبه بـ"الفنان الكبير" وصنع الله إبراهيم بـ"الرائد العظيم".. وإهداءات خاصة من ثروت عكاشة وغالى شكرى

كيف أهدى كبار الأدباء أعمالهم لـ نجيب محفوظ.. توفيق الحكيم يصفه بـ"الكاتب المؤمن" و"العبقرى".. صلاح عبد الصبور لقبه بـ"الفنان الكبير" وصنع الله إبراهيم بـ"الرائد العظيم".. وإهداءات خاصة من ثروت عكاشة وغالى شكرى

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة