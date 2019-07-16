هندسة القاهرة تبدأ 4 برامج جديدة بنظام الساعات المعتمدة سبتمبر المقبل

أعلن الدكتور السيد تاج الدين، عميد كلية الهندسة جامعة القاهرة، بدء الدراسة بأربعة برامج جديدة بنظام الساعات المعتمدة فى سبتمبر 2019، ليصل عدد برامج الساعات المعتمدة إلى 15برنامج فضلا عن 12 برنامج بنظام الفصلين.

وأضاف تاج الدين، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أن هذه البرامج تأتى تطبيقا لسياسة الدولة فى إنشاء برامج جديدة ذات صلة مباشرة باحتياجات سوق العمل الفعلية الحالية والمستقبلية بمصر والعالم و التركيز على التخصصات التى تخدم الخطة التنموية المصرية.

وتابع عميد كلية الهندسة، أنه تم تطوير لائحة برامج الساعات المعتمدة وإنشاء برامج جديدة في مجالات الهندسة الميكانيكية وهى تخصص هندسة الطاقة المستدامة، وتخصص هندسة التصميم الميكانيكى، وتخصص الميكاترونكس تخصص هندسة التصنيع و المواد، وتخصص الهندسة الصناعية و الإدارة على أن تبدأ الدراسة بها في سبتمبر 2019.

وأضاف أنه تم فتح باب التسجيل المبكر للالتحاق ببرامج الساعات المعتمدة بالكلية للطلاب المستجدين و الطلاب المحولين، وأنه جارى الاستعداد لاستقبال الطلاب بعد ظهور نتيجة تنسيق القبول بالجامعات، حيث يشترط حصول الطالب على الحد الأدنى لكليات القطاع الهندسي بالجامعات الحكومية، وأنه تم تطوير لوائح الكلية لبرامج نظام الفصلين وبرامج الساعات المعتمدة بحيث تتواكب مع لوائح كبرى الجامعات بالعالم وتتماشى مع متطلبات سوق العمل بمصر و العالم.

وأكد الدكتور محمد عثمان الخشت، أنه عند تصميم البرامج الجديدة وتطوير اللوائح القائمة سواء بنظام الفصلين أو بنظام الساعات المعتمدة يتم مراعاة الوظائف المستقبلية، والتأكد من مواكبة البرامج الجديدة لخطة الدولة التنموية الإقتصادية والاجتماعية، وإجراء دراسة مستفيضة لسوق العمل.

وأكد الخشت، مراعاة قواعد و آليات الجودة و الإعتماد الأكاديمى، والالتزام بالاطار المرجعي للمجلس الاعلي للجامعات، ودراسة البرامج المشابهة في الجامعات العالمية، ودراسة الامكانيات المادية و البشرية لكلية الهندسة جامعة القاهرة، ورصد امكانيات اضافية لتطوير المعامل و قاعات المحاضرات لاستيعاب الطلاب الجدد.