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هل يجوز إعادة التحقيق بعد القرار بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى؟

الثلاثاء، 16 يوليه 2019 09:25 م
هل يجوز إعادة التحقيق بعد القرار بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى؟ حبس- أرشيفية
كتبت هدى أبو بكر

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نص قانون الإجراءات الجنائية فى المادة 197 منه على إمكانية العودة إلى التحقيق من جديد بعد صدور قرار بألا وجه لإقامة الدعوى، وذلك فى حالة ظهور دلائل جديدة مثل شهادة شهود أو وجود مستندات جديدة، ويحق للنيابة العامة طلب العودة إلى التحقيق.  

وجاء فى نص المادة: "الأمر الصادر من قاضي التحقيق بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى يمنع من العودة إلى التحقيق إلا إذا ظهرت دلائل جديدة قبل انتهاء المدة المقررة لسقوط الدعوى الجنائية

ويعد من الدلائل الجديدة شهادة الشهود والمحاضر والأوراق الأخرى التي لم تعرض على قاضي التحقيق، ويكون من شأنها تقوية الدلائل التي وجدت غير كافية أو زيادة الإيضاح المؤدي إلى ظهور الحقيقة

ولا تجوز العودة إلى التحقيق إلا بناءً على طلب النيابة العامة".

 

 

 


قانون الإجراءات الجنائية

النيابة العامة

إعادة التحقيق فى الدعوى

ظهور أدلة جديدة فى الدعوى

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