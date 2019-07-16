سوبر كورة
Ads
الثلاثاء، 16 يوليه 2019 12:03 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
عفوا.. لا يوجد مباريات اليوم
الرئيسية أخبار عالمية

نشطاء المناخ يعطلون عمل أكبر شركة لتوريد الخرسانة الجاهزة فى لندن

الثلاثاء، 16 يوليه 2019 10:57 ص
نشطاء المناخ يعطلون عمل أكبر شركة لتوريد الخرسانة الجاهزة فى لندن احتجاجات - صورة أرشيفية
(رويترز)

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

عطل نشطاء مدافعون عن المناخ من جماعة (اكستنشن ريبيليون) اليوم الثلاثاء، عمل شركة لندن كونكريت، أكبر مورد للخرسانة الجاهزة في العاصمة البريطانية، في مشروع نفق كبير للسيارات تحت مياه نهر التيمز.

وأعاق عشرات النشطاء الذين رفعوا لافتة كُتبت عليها عبارة "الهواء الذي نحزن عليه" الدخول لموقع الإنشاء في شرق لندن. وقالت الجماعة إنها ستعطل العمل في الموقع اليوم في محاولة لوقف توسيع الأعمال.

وقالت إليانور مكاري (25 عاما) إحدى الناشطات في الجماعة "الخرسانة لها تأثير بيئي كبير وبناء نفق جديد لن يزيد تلوث الهواء في شرق لندن إلا سوءا".

وأضافت "بلغ تلوث الهواء مستويات خطيرة بالفعل ويؤثر على صحة الأطفال والبالغين في المنطقة".

ومن المقرر أن يربط نفق سيلفرتاون شبه جزيرة جرينتش ببلدة سيلفرتاون تحت مياه نهر التيمز.

وتسير جماعة (اكستنشن ريبيليون) على نهج العصيان المدني السلمي لإجبار الحكومات على خفض انبعاثات الكربون ودرء أزمة مناخية تقول إنها ستجلب الجوع الشديد والانهيار الاجتماعي.

 


لندن

نشطاء المناخ

شركة لندن كونكريت

بريطانيا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
شاهد فى دقيقة ..مشوار تونس قبل المنافسة على برونزية أمم أفريقيا

شاهد فى دقيقة ..مشوار تونس قبل المنافسة على برونزية أمم أفريقيا

تنسيق المرحلة الأولى الأحد بحد أدنى97.7% لعلمى علوم و95%للرياضة و80%أدبى

تنسيق المرحلة الأولى الأحد بحد أدنى97.7% لعلمى علوم و95%للرياضة و80%أدبى

معهد البحوث الفلكية يعلن ذروة خسوف القمر الساعة 11 ونصف مساء

معهد البحوث الفلكية يعلن ذروة خسوف القمر الساعة 11 ونصف مساء

المالية تغلق لأول مرة حسابات الموازنة الختامية نفس يوم نهاية السنة المالية

المالية تغلق لأول مرة حسابات الموازنة الختامية نفس يوم نهاية السنة المالية

فيديو معلوماتى..5 طرق للشكوى من ارتفاع أسعار فواتير الكهرباء

فيديو معلوماتى..5 طرق للشكوى من ارتفاع أسعار فواتير الكهرباء

فرج عامر يعلن تولى حسن شحاتة الإدارة الفنية للمنتخب

فرج عامر يعلن تولى حسن شحاتة الإدارة الفنية للمنتخب

الكهرباء تنتهى من تركيب 7 ملايين و600 ألف عداد مسبق الدفع

الكهرباء تنتهى من تركيب 7 ملايين و600 ألف عداد مسبق الدفع

25 معلومة عن قانون التأمينات والمعاشات الجديد بعد تسليمه لمجلس الدولة

25 معلومة عن قانون التأمينات والمعاشات الجديد بعد تسليمه لمجلس الدولة

إنتصار جديد للنساء ..تعيين أول امرأة رئيسا لأكاديمية القوات الجوية اليونانية

إنتصار جديد للنساء ..تعيين أول امرأة رئيسا لأكاديمية القوات الجوية اليونانية

ارتفاع تدريجى فى درجات الحرارة اليوم.. والعظمى بالقاهرة 41 درجة

ارتفاع تدريجى فى درجات الحرارة اليوم.. والعظمى بالقاهرة 41 درجة

شاهد كيف يقضى جو جوناس وصوفى تيرنر شهر العسل فى إيطاليا

شاهد كيف يقضى جو جوناس وصوفى تيرنر شهر العسل فى إيطاليا

"سبيس إكس" تؤكد صعوبة تنفيذ خطة إرسال بشر إلى الفضاء العام الحالى

"سبيس إكس" تؤكد صعوبة تنفيذ خطة إرسال بشر إلى الفضاء العام الحالى

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة