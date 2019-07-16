نشاط مكثف لرئيس البرلمان خلال شهر يونيو على الصعيدين الداخلى والخارجى

أصدرت الأمانة العامة بمجلس النواب تقريرا عن حصاد مجلس النواب خلال شهر يونيو الماضى، وشهد التقرير نشاط مكثف للدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، وذلك على الصعيد الخارجى والداخلى وكان هناك عدد من الجولات الخارجية التى قام بها، بالإضافة لعدد من اللقاءات الداخلية مع مسئولين من مختلف الدول، وفيما يلى نرصد نشاط رئيس البرلمان:

• استقبال وزير خارجية روندا.

• زيارته للصين ولقاء استقبال نائب رئيس البرلمان الصينى .

• لقاء رئيس المجلس الوطنى للمؤتمر الاستشارى السياسى للشعب الصينى أثناء زيارته للصين.

• استقبال رئيس مجلس الشيوخ البوروندى.

• استقبال رئيس الجمعية الوطنية التنزانية.

• استقبال رئيسة الجمعية الوطنية الصربية.

• استقبال سفير دولة جيبوتى بالقاهرة.