موسكو: العلاقات الروسية الأوروبية شهدت مزيدا من التدهور خلال الشهر الماضى

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أعلن مدير إدارة التعاون في عموم أوروبا بوزارة الخارجية الروسية أندريه كيلين ، اليوم الثلاثاء ، قبيل التصويت على الرئيس الجديد للمفوضية الأوروبية أن العلاقة بين الاتحاد الأوروبي وروسيا تدهورت بدرجة أكبر خلال الشهر الماضي.

وقال كيلين ، في تصريح لوكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية ردا على سؤال حول مستقبل العلاقات الروسية-الأوروبية في حال انتخاب وزيرة الدفاع الألمانية السابقة أورسولا فون دير لاين رئيسة للمفوضية الأوروبية : "لا أود التسرع في الأمور ، نعلم أنه ستكون هناك جلسة استماع في البرلمان الأوروبي هذه الأيام ، هناك موقف غامض تجاه هذه المرشحة سيتم النظر في خيارات مختلفة، أحدها هو إرجاء المناقشات اللاحقة حول هذا الموضوع إلى الخريف، لذلك لن أخوض في التفاصيل".

وأضاف المسئول الروسي : "أنه في الوقت الذي يتم إنشاء مزيد من آليات العقوبات في الاتحاد الأوروبي ، فإن الاتصالات الحالية على مستوى الخبراء تحقق نتائج قليلة للغاية" .. موضحا أن "الاتحاد الأوروبي متخلف كثيرا في تطوير واستعادة العلاقات مع روسيا مقارنة بالدول الرائدة مثل فرنسا وإيطاليا وألمانيا".

وتصوت الجلسة العامة للبرلمان الأوروبي اليوم الثلاثاء على تعيين أورسولا فون دير لياين لمنصب رئيسة جديدة للمفوضية الأوروبية للسنوات الخمس المقبلة.