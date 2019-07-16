سوبر كورة
Ads
الثلاثاء، 16 يوليه 2019 03:08 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
عفوا.. لا يوجد مباريات اليوم
الرئيسية أخبار عالمية

مطالبات لسالفينى بتفسير مصدر الـ49 مليون دولار وصناديق التمويل الخفية من روسيا

الثلاثاء، 16 يوليه 2019 01:35 م
مطالبات لسالفينى بتفسير مصدر الـ49 مليون دولار وصناديق التمويل الخفية من روسيا ماتيو سالفينى
كتبت فاطمة شوقى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
طالب عمدة "نابولى" لويجى دى ماجيستريس  نائب رئيس الوزراء ووزير الداخلية الإيطالى ماتيو سالفينى أن يفسر مصدر مبلغ الـ49 مليون دولار وصناديق التمويل الخفية من روسيا.
 
ووفقا لصحيفة "الماتينو" الإيطالية فقال عمدة نابولى ، القيادى فى حزب الديمقراطية والإستقلال، قال "على سالفينى، بدلاً من ذلك، الذى يتملكه هاجس المهاجرين، أن يوضح للإيطاليين مصدر الـ49 مليون يورو التى سحبها ولا يرغب بإعادتها، وكذلك صناديق التمويل الخفية من روسيا، على الصدق أن يأتى أولاً".
 
وهناك اتهامات لحزب الرابطة، الذى يتزعمه سالفينى بتلقى تمويلات من روسيا ، من خلال تسويق النفط الروسى، وهو ما أثار جدلا واسعا فى إيطاليا.
 
وقال البرلمانى الإيطالى المعارض "إيمانويل فيانو" لسالفينى، أحضر إلى مجلس النواب للإحاطة عن هذا الخبر"، مضيفا "لسنا قضاة، بل نحن نعبر عن آراء سياسية، فإذا كان ما نسمعه صحيحًا، فسيكون هذا أمرًا لا سابق له أن يحدث، ولذلك نطلب من الوزير الإحاطة حول الموضوع فى قاعة مجلس النواب، فمن حق الإيطاليين أن يعرفوا حقيقة ما تم ذكره.
 
ومن جانبه، رفض سالفينى تلك الاتهامات وقال "لم نأخذ أبداً أى روبل، يورو، دولار أو لتر من الڤودكا كتمويل من روسيا".
 
 

ايطاليا

سالفينى

روسيا

تمويلات روسية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

سيطرة قصة تمويل روسيا لسالفينى تسيطر على التغطية الإعلامية الإيطالية.. نائب رئيس الوزراء يتعرض لانتقادات لاذعة.. ويناضل لاحتواء تداعيات اتهامه..والمعارضة تسعى للإطاحة به.. وسالفينى يفشل فى محاولات تبرئة نفسه

الثلاثاء، 16 يوليه 2019 12:04 ص

رئيس وزراء إيطاليا السابق: موقف سالفينى من التمويل الروسى يسئ إلى روما

الإثنين، 15 يوليه 2019 01:59 م

سالفينى يفوز على ميركل فى كاريكاتير عن وضع المهاجرين

الجمعة، 12 يوليه 2019 07:20 م

سالفينى يهدد بمقضاة كل من يتهم حزبه بتلقى أموال من روسيا

الجمعة، 12 يوليه 2019 12:39 م

شبح التدخل الروسى يطارد اليمين.. سالفينى ينفى تلقى حزبه دعما من موسكو

الجمعة، 12 يوليه 2019 11:20 ص

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
كلاكيت أول مرة.. بدء تصوير الجزء الثانى من فيلم A Quiet Place

كلاكيت أول مرة.. بدء تصوير الجزء الثانى من فيلم A Quiet Place

من البداية للنهاية.. بالساعة والدقيقة خسوف القمر الجزئى بمصر توقيتات ومراحله

من البداية للنهاية.. بالساعة والدقيقة خسوف القمر الجزئى بمصر توقيتات ومراحله

شاهد فى دقيقة ..مشوار تونس قبل المنافسة على برونزية أمم أفريقيا

شاهد فى دقيقة ..مشوار تونس قبل المنافسة على برونزية أمم أفريقيا

تنسيق المرحلة الأولى الأحد بحد أدنى97.7% لعلمى علوم و95%للرياضة و80%أدبى

تنسيق المرحلة الأولى الأحد بحد أدنى97.7% لعلمى علوم و95%للرياضة و80%أدبى

معهد البحوث الفلكية يعلن ذروة خسوف القمر الساعة 11 ونصف مساء

معهد البحوث الفلكية يعلن ذروة خسوف القمر الساعة 11 ونصف مساء

المالية تغلق لأول مرة حسابات الموازنة الختامية نفس يوم نهاية السنة المالية

المالية تغلق لأول مرة حسابات الموازنة الختامية نفس يوم نهاية السنة المالية

فيديو معلوماتى..5 طرق للشكوى من ارتفاع أسعار فواتير الكهرباء

فيديو معلوماتى..5 طرق للشكوى من ارتفاع أسعار فواتير الكهرباء

فرج عامر يعلن تولى حسن شحاتة الإدارة الفنية للمنتخب

فرج عامر يعلن تولى حسن شحاتة الإدارة الفنية للمنتخب

الكهرباء تنتهى من تركيب 7 ملايين و600 ألف عداد مسبق الدفع

الكهرباء تنتهى من تركيب 7 ملايين و600 ألف عداد مسبق الدفع

25 معلومة عن قانون التأمينات والمعاشات الجديد بعد تسليمه لمجلس الدولة

25 معلومة عن قانون التأمينات والمعاشات الجديد بعد تسليمه لمجلس الدولة

إنتصار جديد للنساء ..تعيين أول امرأة رئيسا لأكاديمية القوات الجوية اليونانية

إنتصار جديد للنساء ..تعيين أول امرأة رئيسا لأكاديمية القوات الجوية اليونانية

ارتفاع تدريجى فى درجات الحرارة اليوم.. والعظمى بالقاهرة 41 درجة

ارتفاع تدريجى فى درجات الحرارة اليوم.. والعظمى بالقاهرة 41 درجة

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة