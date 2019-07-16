مطالبات لسالفينى بتفسير مصدر الـ49 مليون دولار وصناديق التمويل الخفية من روسيا

كتبت فاطمة شوقى

طالب عمدة "نابولى" لويجى دى ماجيستريس نائب رئيس الوزراء ووزير الداخلية الإيطالى ماتيو سالفينى أن يفسر مصدر مبلغ الـ49 مليون دولار وصناديق التمويل الخفية من روسيا.

ووفقا لصحيفة "الماتينو" الإيطالية فقال عمدة نابولى ، القيادى فى حزب الديمقراطية والإستقلال، قال "على سالفينى، بدلاً من ذلك، الذى يتملكه هاجس المهاجرين، أن يوضح للإيطاليين مصدر الـ49 مليون يورو التى سحبها ولا يرغب بإعادتها، وكذلك صناديق التمويل الخفية من روسيا، على الصدق أن يأتى أولاً".

وهناك اتهامات لحزب الرابطة، الذى يتزعمه سالفينى بتلقى تمويلات من روسيا ، من خلال تسويق النفط الروسى، وهو ما أثار جدلا واسعا فى إيطاليا.

وقال البرلمانى الإيطالى المعارض "إيمانويل فيانو" لسالفينى، أحضر إلى مجلس النواب للإحاطة عن هذا الخبر"، مضيفا "لسنا قضاة، بل نحن نعبر عن آراء سياسية، فإذا كان ما نسمعه صحيحًا، فسيكون هذا أمرًا لا سابق له أن يحدث، ولذلك نطلب من الوزير الإحاطة حول الموضوع فى قاعة مجلس النواب، فمن حق الإيطاليين أن يعرفوا حقيقة ما تم ذكره.

ومن جانبه، رفض سالفينى تلك الاتهامات وقال "لم نأخذ أبداً أى روبل، يورو، دولار أو لتر من الڤودكا كتمويل من روسيا".