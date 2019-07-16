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مصرع عامل غرقا فى نهر النيل ببنى سويف

الثلاثاء، 16 يوليه 2019 12:27 م
مصرع عامل غرقا فى نهر النيل ببنى سويف انتشال غريق - أرشيفية
بنى سويف - فريق المحافظات

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لقى عامل مصرعه غرقاً، اليوم الثلاثاء، أثناء استحمامه بمياه نهر النيل أمام قرية كفر الجزيرة التابعة لمركز ناصر شمال بنى سويف، وتم تحرير محضر بالواقعة.

تلقى اللواء أشرف عز العرب مساعد وزير الداخلية مدير أمن بنى سويف، إخطارا من مأمور مركز شرطة ناصر، يفيد بوجود بلاغ بغرق شخص يدعى "محمد.ر.م" 27 سنة، عامل ومقيم بكفر الجزيرة التابعة لدائرة المركز، الذى وجه بسرعة انتشال الجثة.

تم تكليف قسم الإنقاذ النهرى بانتشال جثة الغريق، وتم تحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

 


بنى سويف

صحة بنى سويف

غرق شاب

نهر النيل فى بنى سويف

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