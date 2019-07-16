مصرع عامل غرقا فى نهر النيل ببنى سويف

بنى سويف - فريق المحافظات

لقى عامل مصرعه غرقاً، اليوم الثلاثاء، أثناء استحمامه بمياه نهر النيل أمام قرية كفر الجزيرة التابعة لمركز ناصر شمال بنى سويف، وتم تحرير محضر بالواقعة.

تلقى اللواء أشرف عز العرب مساعد وزير الداخلية مدير أمن بنى سويف، إخطارا من مأمور مركز شرطة ناصر، يفيد بوجود بلاغ بغرق شخص يدعى "محمد.ر.م" 27 سنة، عامل ومقيم بكفر الجزيرة التابعة لدائرة المركز، الذى وجه بسرعة انتشال الجثة.

تم تكليف قسم الإنقاذ النهرى بانتشال جثة الغريق، وتم تحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.