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مصرع طفل سقط من الدور الثانى فى بنى سويف

الثلاثاء، 16 يوليه 2019 11:14 ص
مصرع طفل سقط من الدور الثانى فى بنى سويف جثه طفل - أرشيفية
بنى سويف : فريق المحافظات

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لقى طفل مصرعه، اليوم الثلاثاء، بعد أن سقط من الدور الثانى بمنزله بمركز ببا جنوب بنى سويف وتم نقله لمشرحة المستشفى.

 

تلقى اللواء أشرف عز العرب مساعد وزير الداخلية مدير أمن بنى سويف إخطارا من مأمور مركز شرطة ببا يفيد باستقبال المستشفى المركزى جثة طفل ويدعى "عمر.ع.ى" سنتين، ومقيم  بشارع سعد زغلول ببندر ببا وتم إيداعه بمشرحة المستشفى .

 

وتبين من التحريات الأولية وبسؤال والد الطفل ويدعى "ع.ى.ح" 38 سنة، عاطل، أنه أثناء لهو نجله  بالطابق الثانى من المسكن سقط من أعلى السلم  مما أدى لوفاته ولا يتهم أحدا.

 

وبتوقيع الكشف الطبى  على جثة الطفل المتوفى بمعرفة مفتش الصحة أفاد بخروج دم متجلط من الأنف والفم ونزيف بالمخ  أثر سقوطه من علو مما أدى إلى وفاته ولا يوجد شبهة جنائية بالوفاة وكلفت إدارة البحث الجنائى بالتحرى عن الواقعـة.

 

تم تحرير محضر رقم 3822 إدارى مركز ببا وتولت النيابة التحقيق والتى صرحت بدفن الجثة.

 


بنى سويف

صحة بنى سويف

مصرع طفل ببنى سويف

مستشفى ببا

سقوط طفل من الدور الثانى

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