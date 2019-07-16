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محطة معالجة سرياقوس بالقليوبية تحصل على شهادة "tsm " العالمية

الثلاثاء، 16 يوليه 2019 05:59 م
محطة معالجة سرياقوس بالقليوبية تحصل على شهادة "tsm " العالمية محطة صرف صحى سرياقوس
كتب أحمد حسن

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أعلن المهندس مصطفى مجاهد ، رئيس شركة مياه الشرب و الصرف الصحي بالقليوبية، حصول محطة معالجه الصرف الصحى بسرياقوس فرع جنوب الخانكة للمرة الأولى على الشهادة العالمية "الإدارة الفنية المستدامة TSM".

وأضاف المهندس مصطفى مجاهد، فى تصريحات صحفية ، أن الشركة حصلت على هذه الشهادة، عقب تفقد المفتشين المعتمدين وتأكدهم من تطبيق وتوافق جميع مراحل المحطة ، وتوافر المتطلبات الخاصة بالإدارة الفنية المستدامة لمرفق تنقية مياه الشرب والصرف الصحى، والتى تشمل مجموعة من المعايير الخاصة بالتشغيل والصيانه الأمثل للمحطات والسلامة والصحة المهنية وجودة المعامل، وإتباع تعليمات التشغيل والصيانة القياسية لجميع مراحل المحطة ، وتوافر مؤشرات الأداء شهريا، وكذلك معايير المراقبة، وضبط الجودة بهدف تقديم خدمة افضل للمواطن.

 


محافظه القليوبيه

شركه مياه القليوبيه

محطات المياه

محطات الصرف الصحى

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