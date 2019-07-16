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متحدث باسم ماى: التصعيد فى الخليج ليس فى مصلحة أحد

الثلاثاء، 16 يوليه 2019 05:45 م
متحدث باسم ماى: التصعيد فى الخليج ليس فى مصلحة أحد تريزا ماى
رويترز

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 قال المتحدث باسم رئيسة وزراء بريطانيا تيريزا ماي اليوم الثلاثاء إن أي تصعيد في التوتر بمنطقة الخليج بين الدول الغربية وإيران ليس في مصلحة أحد، وذلك بعد تهديدات من إيران بالرد على احتجاز ناقلة نفط.
 
وقال المتحدث الرسمي "كان موقفنا دوما ثابتا: التصعيد في الخليج ليس في مصلحة أحد وأكدنا ذلك مرارا للإيرانيين".
 
كان الزعيم الإيراني الأعلى آية الله علي خامنئي قد قال في وقت سابق إن إيران سترد على "القرصنة" الإيرانية بسبب احتجاز ناقلة نفط إيرانية في جبل طارق في مطلع يوليو.
 
وردا على سؤال بشأن تقارير ذكرت أن بريطانيا سترسل سفينة حربية ثالثة وسفينة إمداد إلى الخليج، قال المتحدث "لدينا وجود دائم في المنطقة".

تريزا ماى

بريطانيا

منطقة الخليج

إيران

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